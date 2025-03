Lazio-Torino 1-1: i biancocelesti frenano ancora e l’Europa si allontana

Dopo la sosta, la Lazio riparte dall’Olimpico per la 30° di Serie A contro il Torino per non perdere troppo terreno nei confronti delle antagoniste per la conquista di un posto in Europa, visto che hanno vinto tutte e per cancellare la disfatta di Bologna prima della sosta.

PRIMO TEMPO

La Lazio parte un po’ compassata e fa fatica a venir fuori dal pressing granata. Prima azione pericolosa di Isaksen che serve Dia, tiro rimpallato e Isaksen crossa sul secondo palo dove arriva Zaccagni al volo respinto con difficoltà da Milinkovic-Savic al 13°.

I biancocelesti prendono coraggio ma non riescono ad incidere contro la squadra di Vanoli, ben messa in campo e che non disdegna qualche sortita offensiva appena ne ha la possibilità.

Al 17° errore del portiere granata, che si supera per recuperare al suo errore, impedendo a Pedro di segnare a porta vuota con un tuffo sull’intenzione dello spagnolo biancoceleste.

Al 25° altro affondo di Isaksen, ma Rovella non riesce a chiudere in porta, palla fuori di poco.

Al 40° ammonito Zaccagni per un ripiegamento difensivo.

Primo tempo equilibrato con una Lazio volenterosa ma ben controllata dal Torino, si mette in evidenza il solo Isaksen, cuore pulsante delle azioni offensive biancocelesti, e negli ultimi minuti anche un più intraprendente capitan Zaccagni.

Risultato tutto sommato giusto, se la Lazio vuole vincere questa partita, deve fare qualcosa di più, altrimenti sarà dura portare a casa anche un pareggio.

SECONDO TEMPO

Ha iniziato meglio il Torino questo secondo tempo, ed è Provedel con un intervento straordinario a mantenere la Lazio in partita su un colpo di testa di Maripan sulla punizione battuta benissimo dallo specialista Biraghi al 6° minuto.

Su una ripartenza di veloce, Isaksen innesta Pedro, che vede arrivare Marusic meglio posizionato, rinuncia al tiro per il piazzato a giro del Montenegrino: 1 a 0.

AL 32° tiro fuori di poco dopo una bella azione di Zaccagni, ma è un episodio isolato, il gioco lo fa il Toro e la Lazio prova con le ripartenze, ma non riesce a recuperare palla troppo alta e non è mai pericolosa.

Azione di Zaccagni, che di destro si fa parare da Milinkovic Savic il goal del raddoppio.

Il Torino pareggia con un goal che la Lazio ormai è abituata a prendere, palla dietro il difensore sul lato corto dell’area, Biraghi palla indietro a rimorchio con la trasformazione del subentrato Gineitis.

La Lazio si sveglia ed è subito pericolosa con Noslin che non riesce ad angolare troppo e Milinkovic Savic blocca facilmente.

COMMENTO

Risultato purtroppo giusto, la Lazio non riesce a tenere il passo della altre e viene risucchiata nella lotta per l’Europa League, allontanandosi a 4 punti dalla zona Champions.

Sarà un finale di stagione molto caldo e domenica si va a Bergamo per iniziare il tour de force con il viaggio in Norvegia contro il Bodo, il derby, il ritorno di Europa League e la trasferta di Genova.

Questa Lazio sembra stanca, ma più mentalmente che atleticamente, deve riconquistare la fiducia in se stessa e osare un po’ di più, senza troppo pensare alla classifica.

LA PAGELLE BIANCOCELESTI

Provedel 6.5

Marusic 6,5

Gigot 5.5

Romagnoli 6

Hysaj 5.5

Guendouzi 6.5

Rovella 6

Isaksen 7

Dia 5.5

Zaccagni 6.5

Pedro 6.5

Noslin 6

Dele Bashiru 5.5

Pellegrini 5.5

Tchaouna 5

Classifica Serie A

PG V N P GF GS DR Pt Ultime 5 1 Inter 30 20 7 3 67 28 39 67 ✅➖✅✅✅ 2 Napoli 30 19 7 4 47 24 23 64 ❌➖✅➖✅ 3 Atalanta 30 17 7 6 63 29 34 58 ✅➖✅❌❌ 4 Bologna 30 15 11 4 50 34 16 56 ✅✅✅✅✅ 5 Juventus 30 14 13 3 46 28 18 55 ✅✅❌❌✅ 6 Roma 30 15 7 8 45 30 15 52 ✅✅✅✅✅ 7 Lazio 30 15 7 8 51 42 9 52 ➖✅➖❌➖ 8 Fiorentina 30 15 6 9 47 30 17 51 ❌✅❌✅✅ 9 Milan 30 13 8 9 45 35 10 47 ❌❌✅✅❌ 10 Udinese 30 11 7 12 36 41 -5 40 ✅✅➖❌❌

