Lazio, via al recupero del Castello di Rocca Respampani: intervento da 1,5 milioni

La Regione Lazio investe sul recupero di uno dei suoi gioielli più preziosi. Con una delibera presentata dall’assessore al Patrimonio, Fabrizio Ghera, la Giunta regionale ha stanziato 1,5 milioni di euro per avviare un importante intervento di riqualificazione del Castello di Rocca Respampani, imponente complesso storico immerso nel territorio di Monte Romano, nel Viterbese.

Il Castello, oggi in parte compromesso dal tempo e dall’abbandono, è considerato uno degli edifici di maggiore pregio del patrimonio regionale.

L’intervento, che sarà gestito direttamente dal Comune di Monte Romano in qualità di soggetto attuatore, rientra nell’accordo siglato nel maggio 2024 tra l’amministrazione locale e la Regione per la valorizzazione dei beni pubblici.

Il programma di lavori prevede una serie di operazioni fondamentali per garantire la sopravvivenza e la futura fruizione del complesso: bonifica degli ambienti interni, pulizia e recupero del grande piazzale, oltre all’avvio della messa in sicurezza della copertura, oggi in condizioni di forte deterioramento.

A questi interventi si aggiungeranno la rimozione dei rifiuti abbandonati nell’area e la messa in sicurezza della viabilità che conduce al Castello, spesso segnalata come critica.

«In questi due anni e mezzo – sottolinea l’assessore Ghera – la giunta regionale ha avviato un ampio piano di valorizzazione del patrimonio pubblico che sta già producendo risultati significativi. La riqualificazione del Castello di Rocca Respampani ne è un esempio concreto. L’obiettivo è restituire beni storici e culturali alle comunità locali, rendendo la nostra Regione sempre più fruibile, attrattiva e consapevole del proprio patrimonio».

