Lazio, via alla legge “Strade Sicure”: un piano per ridurre incidenti e vittime

Ogni giorno, sulle strade del Lazio, si consuma una tragedia silenziosa. Numeri allarmanti, quelli dell’ultimo anno: 20.275 incidenti, 339 vittime, quasi 27.000 feriti. Un’emergenza che non può più essere ignorata.

È su questi dati che si basa “Lazio Strade Sicure”, la proposta di legge approvata all’unanimità dalla commissione Lavori Pubblici e Mobilità della Regione.

Un passaggio fondamentale che la porterà presto in commissione Bilancio e poi in aula consiliare per il via libera definitivo.

Un quadro drammatico: il Lazio maglia nera per i pedoni

Dietro le statistiche, ci sono volti, storie, famiglie distrutte. Solo nel 2023, 73 pedoni hanno perso la vita sulle strade del Lazio. Di questi, 42 a Roma, una cifra che fa della Capitale un simbolo tragico di insicurezza stradale.

Il tasso di mortalità nella regione è superiore alla media nazionale, con un costo sociale che pesa per oltre l’11% dell’incidentalità italiana. Una situazione che non poteva più essere ignorata.

Più prevenzione e formazione: la ricetta della Regione

La legge non punta solo sulle sanzioni, ma sulla cultura della sicurezza. Tra le misure previste:

Campagne di sensibilizzazione ed educazione stradale, con programmi mirati nelle scuole e nei comuni.

Monitoraggio e interventi sulle infrastrutture per eliminare i punti critici della rete viaria regionale.

Misure per la sicurezza fuori dai locali notturni, con corsi per il personale di discoteche e pub, incentivi all’uso di bevande analcoliche e trasporti agevolati per chi esce la sera.

Corsi di guida sicura per i giovani e sostegno alle vittime

Non basta conoscere le regole: bisogna saperle applicare. Per questo la proposta di legge stanzia 1,5 milioni di euro per finanziare corsi di guida sicura destinati ai giovani tra i 14 e i 25 anni, da svolgersi in impianti specializzati con un rimborso spese garantito dalla Regione.

Ma la sicurezza stradale non riguarda solo la prevenzione: è fondamentale anche il sostegno a chi rimane vittima di un incidente.

Per questo, il progetto prevede assistenza psicologica e consulenza per le vittime e le loro famiglie, un aiuto concreto per chi si trova ad affrontare le conseguenze di una tragedia stradale.

Un osservatorio sulla sicurezza stradale e una giornata dedicata alle vittime

Per rendere il progetto ancora più efficace, la legge prevede anche l’istituzione di un Osservatorio regionale per l’educazione e la sicurezza stradale, che avrà il compito di monitorare la situazione e proporre nuove strategie per migliorare la viabilità.

Infine, un segnale forte: ogni anno, la terza domenica di novembre, verrà celebrata nel Lazio la Giornata Nazionale per le Vittime della Strada. Un momento per riflettere, sensibilizzare e ricordare chi non c’è più.

Un passo avanti per un Lazio più sicuro

Il consigliere Alessio D’Amato (Azione) e la consigliera Marietta Tidei (Italia Viva), promotori del progetto, lo dicono chiaramente: “Non possiamo più accettare che le nostre strade siano trappole mortali. Serve un cambio di rotta radicale”.

