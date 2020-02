Le attività alla Casina di Raffaello

In programma per il 14-15-16 febbraio lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura. Bambini e ragazzi possono giocare e imparare divertendosi attraverso tanti laboratori ludico-educativi.

Per i più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, sono state pensate attività ludiche da svolgere insieme ai genitori, come ad esempio mettere in “ordine” e “disordine” materiali e oggetti in base a diverse caratteristiche, oppure scoprire la magia del colore dipingendo con particolari colori a dita adatti alla loro età.

Bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, divisi nelle diverse fasce d’età, potranno invece imparare a trasformare le lettere dell’alfabeto in bellissime illustrazioni, oppure con i ritagli di carta creare ambientazioni fantastiche e strambi personaggi, o ancora realizzare il proprio orsetto del cuore con stoffa, bottoni e altri materiali.

Inoltre, nella Sala lettura al piano superiore della struttura, bambini e genitori potranno sfogliare libri dedicati al mondo degli orsi ed ascoltare letture animate delle storie degli orsi più amati e simpatici, come Winnie Pooh, Baloo, Paddington e molti altri.

Appuntamento da non perdere, sempre dedicato al mondo degli orsi, è quello in programma venerdì 14 febbraio alle ore 17.30. Un esperto zoologo della Cooperativa Myosotis presenterà e farà conoscere ai bambini, le caratteristiche e abitudini di vita di questo grande carnivoro che da sempre affascina grandi e piccoli.

Evento speciale: Venerdì 14 febbraio alle ore 17.30

Ho visto un orso! Incontro ravvicinato

A cura della Cooperativa Myosotis

Per bambini dai 6 anni in su (max 15 bambini, prenotazione obbligatoria allo 060608)

Avete mai incontrato un orso da vicino? Con un esperto zoologo della Cooperativa Myosotis potrete conoscere caratteristiche e abitudini di vita di questo grande carnivoro che da sempre affascina grandi e piccoli.

Costo: 1bambino + adulto: 7€ / 2 adulti + 1 bambino: 10€ / 2 bambini + 1 adulto: 10€

VENERDì 14 FEBBRAIO 15.00 UN ORSO DA ABBRACCIARE dai 3 ai 5 anni con un adulto (7€) 16.00 UNA STORIA COL BUCO dai 3 ai 14 anni 17.00 UN ORSO DA ABBRACCIARE dai 6 ai 14 anni 17.30 HO VISTO UN ORSO! Incontro ravvicinato dai 6 anni in su con un adulto (7€)

SABATO 15 FEBBRAIO

10.30 IMMAGINA L’ALFABETO dai 6 ai 14 anni 11.00 ORDINE E DISORDINE 24/36 mesi con un adulto (7€) 12.00 MICRO E MACRO dai 3 ai 5 anni 14.00 HO VISTO UN ORSO! 15.00 UN ORSO DA ABBRACCIARE dai 3 ai 5 anni con un adulto (7€) 16.00 UNA STORIA COL BUCO dai 3 ai 14 anni 17.00 UN ORSO DA ABBRACCIARE dai 6 ai 14 anni 17.30 HO VISTO UN ORSO!

DOMENICA 16 FEBBRAIO

10.30 UN ORSO DA ABBRACCIARE dai 6 ai 14 anni 11.00 IO COLORO CON LE DITA 24/36 mesi con un adulto (7€) 12.00 UN ORSO DA ABBRACCIARE dai 3 ai 5 anni con un adulto (7€) 14.00 HO VISTO UN ORSO! 15.00 MICRO E MACRO dai 3 ai 5 anni 16.00 UNA STORIA COL BUCO dai 3 ai 14 anni 17.00 IMMAGINA L’ALFABETO dai 6 ai 14 anni 17.30 HO VISTO UN ORSO!

INFO

CASINA DI RAFFAELLO

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Orario di apertura

Da martedì a giovedì: ore 10.00-14.30

Venerdì, sabato, domenica e festivi: ore 10.00-19.00

Chiusa lunedì

Info e prenotazione obbligatoria

Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00)

A cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino