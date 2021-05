Le attività culturali alla Casina di Raffaello e al Bioparco

Mentre fervono i preparativi per l’avvio a metà giugno del nuovo centro estivo, a Casina di Raffaello, lo Spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zétema Progetto Cultura, dal 3 all’11 giugno partono le nuove attività in presenza.

Dal lunedì al venerdì, ogni pomeriggio i bambini nati nel 2015-2016 e quelli dalla 1^ alla 5^ primaria potranno partecipare ai divertenti laboratori dedicati al verde di Villa Borghese e ad alcune installazioni della mostra all’aperto Back to Nature.

Dopo una prima parte che si svolgerà all’esterno, esplorando la Villa o scoprendo alcune delle installazioni artistiche di Back to Nature nel Parco dei Daini, le attività proseguiranno negli spazi di Casina di Raffaello.

Inoltre, nell’ambito della collaborazione con la Fondazione Bioparco, proseguono gli appuntamenti dedicati alle famiglie con bambini: venerdì 4 giugno torna PasseggiArte, la passeggiata a due voci all’interno di Villa Borghese, con una operatrice di Casina di Raffaello e una guida del Bioparco. Martedì 8 giugno , invece, si ritorna a disegnare dal vero gli animali del Bioparco.

Tutte le attività sono organizzate nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. Previsti specifici percorsi per l’ingresso e per l’uscita, il triage di accoglienza e il distanziamento interpersonale. Obbligatorio l’uso della mascherina per i bambini dai 6 anni in su.

Il costo di ciascun laboratorio, che dura circa 1 ora e mezza, è di € 7 a bambino. È obbligatoria la prenotazione telefonica, con il contestuale pagamento online delle attività, chiamando il call center 060608.

Tutti i dettagli su programma, costi e orari sono consultabili sul sito www.casinadiraffaello.it.

Orari dei laboratori a Casina di Raffaello (3, 7, 9, 10, 11 giugno)

Primo turno

Dalle 15.30 alle 17.00: per bambini dalla 1^ alla 5^ primaria (max 7 bambini)

Dalle 15.45 alle 17.15: per bambini nati nel 2015 e nel 2016 (max 5 bambini)

Dalle 16.00 alle 17.30: per bambini dalla 1^ alla 5^ primaria (max 7 bambini)

Secondo turno

Dalle 17.00 alle 18.30: per bambini dalla 1^ alla 5^ primaria (max 7 bambini)

Dalle 17.15 alle 18.45: per bambini nati nel 2015 e nel 2016 (max 5 bambini)

Dalle 17.30 alle 19.00: per bambini dalla 1^ alla 5^ primaria (max 7 bambini)

Appuntamento all’ingresso di Casina di Raffaello 15 minuti prima per effettuare il triage.

PROGRAMMA DEI LABORATORI

Giovedì 3 giugno

Stampare la natura

Venerdì 4 giugno

PasseggiArte

Lunedì 7 giugno

La scatola dei tesori

Martedì 8 giugno

Disegno dal vero al Bioparco

Mercoledì 9 giugno

Back to Nature – Mobili misteriosi

Giovedì 10 giugno

Back to Nature – Ramificazioni

Venerdì 11 giugno

Back to Nature – Guardare oltre