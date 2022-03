Le attività del IV municipio da metà febbraio a metà marzo

Prosegue anche nell’ultimo mese l’attività volta alla conclusione dei lavori su via Tiburtina, con la rimozione di altri “New Jersey” all’altezza di Ponte Mammolo e dell’incrocio con via del Casale di San Basilio, al fine di togliere altre strozzature lungo il percorso. A sottolineare l’importanza cruciale della fine dei lavori, il 18 febbraio il sindaco Gualtieri e Assessora Segnalini si sono recati in visita presso i cantieri della Tiburtina, effettuando un incontro con la “D’Agostino Costruzioni” che ha garantito il rispetto del cronoprogramma e la realizzazione entro agosto dei tratti T1 e T2. Allo scopo di proseguire tale monitoraggio, l’Amministrazione informa che un nuovo incontro di aggiornamento è già previsto per aprile.

Gualtieri si è anche ripalesato esattamente un mese dopo, il 18 marzo, nel quartiere di Casal Bertone per incontrare i cittadini del quartiere assieme agli assessori comunali Alfonsi, Lucarelli, Veloccia e Zevi, al fine di illustrare i prossimi interventi di riqualificazione e per registrare dai cittadini le criticità e le problematiche vissute sul territorio.

Per quanto riguarda le attività di manutenzione -già previste per questo mese- va ricordato il completamento dei lavori di rifacimento di via Satta e l’inizio degli interventi strutturali su Casal Bruciato (8 marzo), nonché l’operazione decoro a Casal Bertone nella zona di via Ricotti con l’abbattimento dopo anni delle baracche fatiscenti e la riqualificazione della zona.

Dal punto di vista delle tematiche ambientali del territorio, va sottolineata la firma il 26 febbraio del contratto di Fiume per l’Aniene che consentirà di mettere a sistema le iniziative della Regione Lazio, dei comuni, degli Enti locali e delle associazioni della valle dell’Aniene, al fine di avere un coordinamento di azioni condivise volte al rilancio e alla valorizzazione di questa importante risorsa naturale.

Nell’ambito delle manutenzioni ambientali, è iniziato nel parco Baden Powell il trattamento dei pini colpiti dalla “Cocciniglia Tartaruga” (Toumeyella parvicornis). Tale intervento dovrebbe riguardare circa 3000 pini e si dovrebbe svolgere nell’arco del prossimo mese e mezzo. Sono inoltre iniziati gli interventi di manutenzione ambientale a parco Feronia ed è stata effettuata per la prima volta la potatura e pulizia del tratto della Tiburtina che va dal supermercato Panorama alla stazione di S. Maria del Soccorso.

Sono inoltre state avviate e completate -tra il 3 e il 18 marzo- le azioni di eliminazione delle discariche abusive di via del Tecnopolo, via Affile a Settecamini e di via Benigni a Casal de Pazzi

Il 22 marzo è inoltre partito a Casal Bruciato e a Casal Bertone il piano di pulizia straordinaria delle caditoie che proseguirà nelle prossime settimane su tutto il territorio municipale.

Da menzionare anche il rilascio il 9 marzo del nullaosta ad Acea per l’installazione della casa dell’acqua (modello “edicola”) in via Ratto delle Sabine a Casal Monastero. L’installazione dovrebbe avvenire verosimilmente entro 15 giorni dalla documentazione per l’autorizzazione alla posa dei cavi.

Nell’ambito delle prime iniziative per i 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, si è assistito il 5 marzo all’inaugurazione del murales realizzato dall’artista Leonardo Crudi presso la Stazione B di S. Maria del Soccorso nonché, durante la stessa giornata, all’iniziativa che ha visto la lettura di opere dell’autore presso la biblioteca Vaccheria Nardi, recitate dall’attore Pietro Pilla (in collaborazione con l’università popolare Michele Testa e la scuola di musica Anton Rubinstein).

Infine, nell’ambito delle pari opportunità, ricordiamo l’istituzione il 2 marzo dell’Osservatorio sulle pari opportunità del IV Municipio (link articolo precedente) nonché le varie attività previste nell’ambito della manifestazione “l’8 tutto l’anno”, tra le quali l’inaugurazione della mostra “Sorelle”