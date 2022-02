Le attività del IV municipio da metà gennaio a metà febbraio

Due gli ambiti su cui si snodano le attività principali messe in campo dalla giunta da metà gennaio a metà febbraio 2022, ambiti inerenti le urgenze più immediate di cui il territorio ha tuttora probabilmente più bisogno, ossia la gestione delle criticità ambientali ed i lavori pubblici stradali.

Per quanto riguarda la risoluzione delle criticità ambientali, è iniziata un’azione di pulizia e bonifica delle discariche e micro-discariche abusive sul territorio: nell’ordine sono state bonificate le aree in via Pieve Torina, al Fosso di San Basilio nel Parco Torraccia, in zona Tecnopolo (in particolare le rampe di accesso autostradali), l’area antistante la Stazione Tiburtina sul lato di via Spinelli, su via Tiburtina angolo Portonaccio e a Pietralata lungo via dell’Acqua Marcia (lato Fulvio Bernardini). L’amministrazione ha inoltre cercato di sensibilizzare i cittadini anche tramite l’iniziativa “Il tuo quartiere non è una discarica”, iniziativa comunale che ha fatto tappa nel IV Municipio nella giornata di domenica 13 febbraio a Largo Panelli (Podere Rosa), con lo scopo di fornire un ulteriore punto di raccolta di materiali e rifiuti ingombranti oltre il l’isola ecologica già presente a Ponte Mammolo.

Nell’ambito dei lavori stradali, continua l’attuazione settimanale del cronoprogramma per l’avanzamento dei lavori su via Tiburtina, con la rimozione di una serie di “Jersey” che creavano delle strozzature per il traffico, soprattutto nel tratto tra gli incroci con Tor Cervara e via Tivoli e con l’ultimazione del piazzale di Rebibbia. Via Tino Buazzelli – Podere Rosa (18 gennaio).

Attuata una serie rifacimenti stradali (e dei relativi marciapiedi), attesi da tempo, in zona Podere Rosa (via Tino Buazzelli), a Casal Bertone (nel quadrante di via Via De Dominicis, vicino la sede ASL RM/B), a Portonaccio (via Caneva) e a Settecamini (via Cerchiara), alcuni dei quali eseguiti di notte per cercare di arrecare minori disagi alla circolazione veicolare.

Firmata inoltre il 27 gennaio la DD di aggiudicazione per i lavori di manutenzione straordinaria su tutto il quadrante di Casal Monastero (viale Ratto delle Sabine, via Poppea Sabina direzione via S. Alessandro, via Nomentum, via Castelnuovo di Farfa, via Crustumerium, viale Eretum), che attualmente è alla firma della ragioneria e che prevede l’inizio della cantierizzazione ad aprile 2022.

Da menzionare inoltre nello stesso ambito i lavori su Via Troilo il Grande (anch’essi con cantierizzazione notturna), l’avvio di un sistema sperimentale di copertura stradale a Colli Aniene e l’inizio della cantierizzazione Parco Babusci (anch’esso a Colli Aniene)

Al di là dei due settori sopra menzionati, vanno inoltre ricordate azioni di diversa natura che erano comunque in attesa di essere attuate, tra le quali l’apertura dell’area ludica del Parco Petroselli (in via Cartesio a Casal de’ Pazzi) e –nell’ambito dei servizi sociali, la prima riunione della consulta municipale per i diritti delle persone con disabilità, resa pienamente operativa con l’elezione di Roberto Spirito e Graziella Lanzetta in qualità rispettivamente di Presidente e Vicepresidente.

Da ultimo, vanno ricordate le molteplici iniziative messe in atto dalla Giunta nella giornata della Memoria (27 gennaio), con iniziative soprattutto in ambito scolastico, organizzate e presidiate dall’Assessora alla Scuola Leobruni, che hanno visto durante tutta la giornata la partecipazione (soprattutto sulle varie piattaforme social del Municipio) di diversi istituti comprensivi del territorio e che sono culminati con la proiezione presso l’IC Perlasca di via Pomona del video realizzato dalla classe quinta del Liceo “Croce-Aleramo” sulla storia di Fausto Iannotti, arrestato a Pietralata nel 1943 e deportato nel lager di Mauthausen (dove morì) e per il quale è stata posta una pietra d’inciampo in via del Peperino.