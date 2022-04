Le attività del IV municipio da metà marzo a metà aprile 2022

L’attività dell’amministrazione municipale dell’ultimo mese si è concentrata sulle azioni di bonifica ambientale

È stato innanzitutto avviato un piano di pulizia straordinaria delle caditoie su tutto il territorio municipale, partendo da Via Palombini, Via Ciciliano e Via Filippo Fiorentini. A metà mese avviata la pulizia anche in zona Tecnopolo e a Colli Aniene in Viale Sacco e Vanzetti, per tutte le caditoie presenti nel tratto oggetto di manutenzione straordinaria di ripristino della pavimentazione stradale, che avrà inizio indicativamente a fine aprile. È inoltre terminata l’attività di pulizia straordinaria nella zona della Cervelletta e nella parte circostante di via di Tor Cervara.

Continuano inoltre le operazioni di manutenzione ordinaria negli spazi verdi nel parco di Aguzzano nonché le attività sul decoro urbano in diversi punti del Municipio, in particolare con interventi in via Girolamo Menchelli, via Diego Fabbri, via Tiburtina (altezza Panorama), piazza Sacco, parco Tiburtino, via Locke, via Comte e via Pietro Bubbiani. Nello stesso ambito, l’area giochi tra via Donati e via Calzini è stata finalmente sistemata e messa in sicurezza.

Messe in campo dall’assessorato all’ambiente anche diverse azioni di salvaguardia specifica delle alberature ad alto fusto, col trattamento di 121 pini, 7 su via Zanardini, 32 nel parco all’incrocio fra via Nomentana e via Kant e 82 su via Diego Fabbri.

Inoltre il 9 aprile si è svolto a livello capitolino l’evento “Roma cura Roma” che ha visto nei territori la partecipazione di moltissimi cittadini, in 29 diversi luoghi del IV Municipio, impegnati in prima persona in attività di bonifica e ripristino del decoro dei propri territori di riferimento.

Sempre nell’ambito delle aree municipali, l’Amministrazione ha comunicato che il 12 aprile si è compiuto un altro passo avanti per riconsegnare Piazzale Loriedo ai cittadini. In tale data infatti il TAR del Lazio ha respinto il ricorso della Srl Dolce e Salato per l’annullamento della DD 427 del 2021 avente ad oggetto “Ordinanza di sgombero e tutti gli atti presupposti e successivi”, consentendo di proseguire nell’opera di sistemazione e riconsegna dell’area nella piena disponibilità dei cittadini di Colli Aniene, anche tramite un bando di prossima emissione al fine di un nuovo affidamento dell’area.

In ambito scolastico, l’11 aprile sono partiti gli sfalci nei servizi educativi e nelle scuole del IV Municipio. Tali interventi, successivi a quelli inerenti le alte alberature effettuati nel mese di gennaio, prevedono la messa in sicurezza e l’agibilità dei giardini scolastici, tramite pulizia e sfalci in tutte le scuole del territorio municipale. Per quanto riguarda le strutture scolastiche municipali, sempre l’11 aprile è stata finalmente riaperta la scuola dell’infanzia Franceschini in via Fausto Gullo a Colli Aniene dopo la sistemazione e la messa in sicurezza attuate in questi ultimi mesi.

Va inoltre ricordato che in aprile ci sono stati due appuntamenti riguardanti gli screening medici gratuiti. Grazie alla ASL RM2 e alla Regione Lazio, il 9 aprile a Pietralata ed il 10 a San Basilio è stato possibile sottoporsi ad esami di screening per la prevenzione oncologica del colon retto, della mammella e della cervice uterina dando la possibilità a chiunque di poter svolgere tali esami direttamente sul proprio territorio

In ambito culturale, ricordiamo che dal 10 aprile il IV Municipio ha ospitato per la prima volta a Roma in via di Portonaccio la mostra “Ukranian art against violence”. Gli artisti ucraini che non possono più fare cultura, hanno portato le loro opere, mentre le città venivano bombardate, in Italia. Tali opere a seguito dell’esposizione verranno messe all’asta per finanziare gli aiuti umanitari.

Nel sociale, il 20 aprile è stata approvata una delibera di Giunta inerente la definizione di un piano estivo rivolto alle attività per la terza e la quarta età. Gli ambiti definiti in tale delibera sono i punti blu (soggiorni diurni presso mare e/o piscine termali) e le attività culturali esterne (visite guidate ecc.). L’Amministrazione su tale tematica ha quindi comunicato che a breve uscirà un bando per l’organizzazione e la realizzazione di tali attività.

Concludiamo questa panoramica con l’evento che ha visto nella giornata del 21 aprile, alla presenza dell’Assessora alle Pari Opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli e con la Vice Presidente del IV Municipio Annarita Leobruni, l’intitolazione del centro antiviolenza del IV Municipio, alla Vice Presidente di Telefono Rosa, Paola Lattes, punto di riferimento in Italia per tutte le donne vittime di violenza.