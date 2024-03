Le Finali Nazionali dei Campionati Italiani Juniores di pesistica a Roma

I migliori giovani della Pesistica Olimpica italiana saranno a Roma nel week end del 16 e 17 marzo 2024.

Presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito all’interno della Città militare della Cecchignola si disputeranno le finali dei Campionati Italiani Juniores. L’ingresso è gratuito e si accederà da largo dei Portabandiera 3.

60 ragazzi e 60 ragazze tra i 13 e 19 anni che hanno già superato le qualificazioni regionali gareggeranno con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio.

A Roma saranno presenti anche atleti che hanno già avuto l’onore (e onere) di indossare la maglia azzurra in competizioni internazionali, conquistando medaglie importanti.

I migliori atleti in gara

Tra i 120 atleti e atlete in competizione ci saranno 18enne Celine Delia che poche settimane fa, in Bulgaria, ha vinto l’argento europeo senior; Greta De Riso, 17 anni, campionessa Europea Youth in carica nella categoria fino a 59 kg e bronzo al mondiale giovanile; il 18enne Simone Karol Abati, che la scorsa estate si è laureato Campione Europeo Youth nella categoria fino a 96 kg; Sara Dal Bò, Campionessa Europea U15 nella categoria fino a 81 kg a luglio scorso e che già detiene tutti i record italiani juniores; Samuele Di Marzio, Campione Europeo U15 nella categoria fino a 81 kg; Christian Di Maria, categoria fino a 55 kg, che ha compiuto 14 anni solo pochi giorni fa e che fa già parte dei ‘Talenti Azzurri’ selezionati dal Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali, Sebastiano Corbu, che lo segue al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma insieme a tutti gli altri membri del Team Italia FIPE in corsa per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

E poi ancora Iacopo Falsinotti, le gemelle Giulia e Sofia Zola, Rebecca Caffo, Asia Colonna.

Per il DT Corbu sarà l’occasione per fare il punto sui progressi delle giovani promesse azzurre in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, i Mondiali e gli Europei Youth di maggio e giugno prossimi.

Dove vedere le Finali Nazionali dei Campionati Italiani Juniores di pesistica

Le gare verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube FIPE TV con costanti aggiornamenti sui social federali (fipe.federpesistica).

Orari:

Sabato 8.00 – 20.00 (categorie 45/49 kg F – 55/61 kg M – 55/59 kg F – 67/73 kg M – 64/71 kg F – 81/89 kg M)

Domenica 8.30 – 17.00 (categoria 76/81 kg F – 96/102 kg M – 87/87+ kg F – 109/109+ kg M)

Informazioni

Per maggiori informazioni www.teamitaliafipe.it e www.federpesistica.it

