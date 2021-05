Le fontane abbandonate di piazzale Loriedo a Colli Aniene

Riceviamo e pubblichiamo

Evidentemente la ditta che ha generosamente adottato il piccolo parco di piazzale Loriedo, non ha adottato anche le fontane. Forse le fontane non sono di sua competenza. Forse dovrebbe pensarci Comune, ma non sembra che il Comune ci pensi, giacché entrambe le fontane sono in condizioni pietose.

La fontana grande da diversi giorni è completamente asciutta, bruttissima a vedersi, sporca e con in tubi scoperti. La fontana piccola, a lato, è in funzione, ma è luridissima. E’ ricoperta di schiuma e qua e là ogni tanto si vedono apparire le carpe giapponesi che boccheggiano.

Possono mai trovarsi a loro agio, poveri pesci, nell’acqua sporca e per di più in compagnia del corpo ormai senza pelo di un grosso topo morto?

Uno schifo. I bambini innocentemente allungano bastoncini nell’acqua per giocarci.

Speriamo qualche goccia non arrivi loro in faccia o sulle labbra.

Speriamo.

Carmelo Dini