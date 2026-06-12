Le strade chiuse a Roma sabato 13 e domenica 14 giugno

Fine settimana di eventi e cortei. Ecco alcune informazioni su viabilità e trasporto pubblico nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno.

SABATO 13 GIUGNO

Dalle 14 alle 19 è in programma un corteo da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni, passando per viale Luigi Einaudi, largo Villa Peretti, via Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana. Possibili deviazioni per le linee 3Nav, 514, 16, 40, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 92, 105, 117, 170, 223, 360, 590, 649, 714, 792, 910, H, C2 e C3.

Nelle stesse ore, manifestazione con corteo da piazzale del Verano a piazzale di Porta Pia, percorrendo viale Regina Elena, viale Giovanni Battista Morgagni e viale del Policlinico. Divieti di sosta, chiusure al traffico, deviazioni per le linee del trasporto pubblico. Interessate le linee 3L, 19L, 60, 61, 62, 66, 71, 82, 88, 90, 163, 310, 443, 448, 490, 492, 495, 542, 545, 649, C2 e C3.

Dalle 15 alle 19, corteo da via dei Fori Imperiali a piazza Vittorio Emanuele II, passando per largo Corrado Ricci, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, via Merulana e via dello Statuto. Di nuovo, limitazioni alla sosta e temporanee limitazioni alla circolazione. Deviazione per le linee 514, 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 105, 117, 118, 360, 590, 649, 714 e C3.

In zona Prati, dalle 15 alle 19, corteo da piazza della Libertà a piazza Risorgimento passando lungo via Cola di Rienzo. Anche in questo caso, divieti di sosta nell’area con possibili chiusure al traffico, deviazioni per i bus della zona. Interessate le linee 23, 30, 49, 70, 81, 87, 280, 492, 913 e 990.

DOMENICA 14 GIUGNO

Dalle 6 alle 15, è in agenda la “III giornata del Motorismo Made in Italy” in zona Eur.

Previste chiusure al transito in via Ciro il Grande, nel tratto tra viale dell’Agricoltura e viale della Civiltà del Lavoro; viale della Civiltà del Lavoro, tra il Quadrato della Concordia e via della Previdenza Sociale; viale Beethoven, tra via Chopin e viale della Civiltà del Lavoro; Quadrato della Concordia, dal civico 2.

Durante l’evento sono previste modifiche per le le linee: 73, 170, 708, 762, 763L, 767, 779F, C7. Disattivate 10 fermate.

Si ricorda che, per l’evento mondiale di skateboarding in programma a Ostia, fino a domenica 21 giugno è prevista la chiusura al transito di via dell’Idroscalo, nel tratto compreso tra via Costanzo Casana e via della Martinica, e della stessa via della Martinica, nella sola corsia da via dell’Idroscalo a via delle Ebridi.

La linea di bus 05, solo in arrivo dal capolinea di via Mar Rosso, viene deviata proseguendo, da via del Sommergibile, su via dell’Idroscalo, via dell’Appagliatore e via delle Ebridi, da dove riprende il percorso abituale.

Durante la deviazione, la 05 salta una fermata su via della Martinica e invece effettua una fermata provvisoria all’altezza del civico 110 di via delle Ebridi.

Aggiornamenti in tempo reale e dettagli sulle pagine dei siti Atac e Roma Servizi per la Mobilità .

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