Le strade chiuse a Roma sabato 13 e domenica 14 settembre

Nella giornata di sabato, modifiche alla circolazione nell’area di San Pietro per il World Meeting on Human Fraternity. In serata in programma anche un concerto con artisti internazionali. Cortei, invece, in zona Ostiense e Casal Selce-Pantan Monastero.

A Ostia, chiuso un tratto del lungomare Paolo Toscanelli per un evento sportivo. Domenica, all’ora di pranzo, c’è Roma-Torino all’Olimpico: modifiche alla circolazione nell’area. In mattinata c’è anche la gara podistica “Corri Bravetta”.

In zona Basilica di San Paolo fuori Le Mura, invece, divieti sin dalle ore 8 per la visita di Papa Leone XIV prevista nel pomeriggio. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 13 SETTEMBRE

Prosegue fino a sabato il World Meeting on Human Fraternity, evento promosso dalla Basilica di San Pietro. In serata in programma un concerto con Andrea Bocelli e artisti internazionali. Divieti di fermata e di transito in diverse strade attorno alla Basilica. Maggiori informazioni.

Fino a domenica, nell’area del Circo Massimo, modifiche alla circolazione per la Festa de “Fatto Quotidiano”. In particolare, divieti di sosta in via dei Cerchi (tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro) e a via del Circo Massimo (da viale Aventino a via dell’Ara Massima di Ercole). Chiusure “a vista”, ovvero solo se necessario, su via dell’Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo (direzione lungotevere) e via dei Cerchi.

Dalle ore 14, manifestazione con corteo da piazzale Ostiense al Parco Shuster percorrendo via Ostiense. Possibili deviazioni o limitazioni, fino alle ore 18, per il tram 3 e per le linee bus 23, 30, 75, 77, 83, 96, 715, 716, 719, 769, 775, 780 e 792.

Evento sportivo a Ostia, si sposta la linea 062 A Ostia, dalle ore 16 di sabato alle 9 di domenica, per un evento sportivo nell’ambito della Notte Bianca, chiuso al traffico il lungomare Paolo Toscanelli (tra piazzale dei Ravennati e piazza Cesario Console). Deviata la linea 062 (giunta in piazzale Magellano, la linea percorrerà viale della Vittoria e viale Paolo Orlando).

In zona Casal Selce-Pantan Monastero, dalle ore 17 alle 19, è prevista una manifestazione. Il corteo partirà da via di Casal Selce e raggiungerà piazza Don Gustavo Cece. Entro le ore 14, divieti di sosta in via di Casal Selce (angolo via Salvatore Cognetti De Martiis) e piazza Don Gustavo Cece (area parcheggio). Possibili rallentamenti e temporanee chiusure.

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Modifiche alla circolazione nell’area della Basilica di San Paolo fuori Le Mura per la visita di Papa Leone XIV, in programma alle ore 17, in occasione della commemorazione dei martiri e testimoni della fede del XXI secolo. Dalle ore 8 divieti di sosta in viale Ferdinando Baldelli, via Ostiense (da viale Giustiniano Imperatore a via delle Sette Chiese), lungotevere San Paolo (da viale di San Paolo a via Ostiense) e viale di San Paolo (dal civico 12 sino a Lungotevere San Paolo). Divieto di transito “a vista”, ovvero solo in caso di necessità, in viale di San Paolo (da viale Ferdinando Baldelli a lungotevere San Paolo). Modifiche per le linee del trasporto pubblico.

Per il mercato di Porta Portese, in programma le consuete deviazioni festive delle linee di bus 170, 719 e 781. Maggiori informazioni .

Via dei Fori Imperiali, come sempre, domenica sarà isola pedonale. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica modifiche per la nMB.

Per un evento alla Sinagoga, domenica in programma divieti di sosta e chiusure sulle strade attorno al Portico d’Ottavia. Limitazioni alla sosta anche sul lungotevere de’ Cenci, lato destro, nel tratto compreso tra piazza di Monte Savello/piazza Gerusalemme e via del Tempio.

In mattinata, appuntamento con la “Corri Bravetta”. Partenza e arrivo in via dei Capasso, con passaggio anche su via di Bravetta e via Aurelia Antica, vicolo del Casale di San Pio V, vicolo e via Silvestri, via Serafini. Possibili rallentamenti o momentanee deviazioni per i collegamenti bus 98, 792 e 881. Limitazioni per la linea H. Maggiori informazioni.

Alle 12.30, all’Olimpico, si gioca Roma-Torino. Per tutto il giorno divieti di sosta e chiusure “a vista”, ovvero solo in caso di necessità, nelle strade attorno allo stadio. Per motivi di ordine e sicurezza pubblica, su via De Amicis, oltre al divieto di sosta, scatterà il senso unico da via della Camilluccia a piazzale dello Stadio Olimpico.

Aree di parcheggio dedicate agli spettatori nelle zone di piazzale Clodio e Villaggio Olimpico. 19 i collegamenti del trasporto pubblico che permettono di raggiungere l’area dello stadio: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982. Maggiori informazioni .

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.