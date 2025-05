Le strade chiuse a Roma sabato 17 e domenica 18 maggio

Weekend con numerosi appuntamenti che comporteranno modifiche alla viabilità e ai trasporti. Innanzitutto il Giubileo delle Confraternite, poi domenica 18 a San Pietro la messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV.

SABATO 17 MAGGIO

Il programma del Giubileo delle Confraternite prevede per le giornate di venerdì e sabato il pellegrinaggio alla Porta Santa con la possibilità di ricevere il sacramento della riconciliazione nelle chiese giubilari.

Venerdì 16 l’evento di benvenuto da parte delle Confraternite di Roma, sabato la grande processione per le vie della città di Roma e domenica 18 alle 10:00 la Santa Messa per l’Inizio del Ministero Petrino del Vescovo di Roma (Piazza San Pietro). Previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Maggiori informazioni.

Sono in corso, fino a domenica 18 maggio, gli Internazionali di tennis al Foro Italico. Attivo il piano mobilità #RomaGiocaSostenibile con percorsi consigliati in metro, bus, a piedi e in bici per raggiungere i luoghi dell’evento. Maggiori informazioni .

In Centro è in programma una manifestazione con corteo indetta dal Movimento per il diritto all’abitare. Circa mille persone partiranno da piazza della Consolazione per arrivare in piazza del Campidoglio dopo aver percorso Vico Jugario e via del Teatro Marcello. Dalle 10 alle 13 possibili deviazioni o limitazioni per le linee H, 30, 44, 63, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781 e C3.

A Monti Tiburtini, sabato e domenica torna l’appuntamento con la festa parrocchiale di Sant’Atanasio. In programma due cortei: il primo, religioso, sabato pomeriggio; il secondo, storico, domenica pomeriggio. Le due manifestazioni sfileranno tra le 16 e le 19:30. Previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Maggiori informazioni.

Per una manifestazione in piazzale Ostiense possibili stop per 14 linee a partire dalle 14. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee 3Nav, 23, 30, 75, 77, 83, 96, 280, 715, 716, 719, 769, 775 e 780.

Dalle 18 una processione dalla parrocchia San Felice da Cantalice al Prenestino/Centocelle sfilerà lungo via Tor de’ Schiavi, via delle Robinie, via dei Castani, piazza dei Mirti, via dei Castani, piazza San Felice da Cantalice. Previsti fermi a vista o deviazioni per le linee 106, 450, 542, C5.

Per le presenza di diverse delegazioni estere, in vigore divieti di sosta e chiusure al traffico nel Municipio II. Maggiori informazioni.

Sabato pomeriggio, tra le 15 e le 19, corteo da piazza Indipendenza a piazza Vittorio, percorrendo via di San Martino della Battaglia, viale Castro Pretorio, viale dell’Università, viale delle Scienze, piazzale Aldo Moro, via dei Marruccini, via Tiburtina, piazzale Tiburtino, piazza di Porta San Lorenzo, via di Santa Bibiana, via Giovanni Giolitti, viale Manzoni, via Principe Eugenio. Divieti di sosta su piazza Indipendenza e piazza Vittorio. Possibili temporanee chiusure.

Festa parrocchiale a Settecamini. Tra venerdì e domenica previste chiusure su via Rubellia e piazza Santa Maria dell’Ulivo. La linea di bus 041, e domenica la 041F, direzione Ponte Mammolo, saranno deviate su via Casal Bianco, saltando due fermate in via di Settecamini e una in via Rubellia.

DOMENICA 18 MAGGIO

Alle ore 10 in piazza San Pietro l’intronizzazione di Papa Leone XIV, previsto il piano di sicurezza, il potenziamento del trasporto pubblico locale, modifiche alla viabilità. Maggiorni informazioni.

Dalle 16 alle 19 manifestazione con corteo da piazzale Aldo Moro a piazza Vittorio Emanuele II. Prevista la partecipazione di circa 500 persone: percorreranno via dei Marrucini, via Tiburtina, piazza di Porta San Lorenzo, via di Santa Bibiana, via Giolitti, viale Manzoni, via Principe Eugenio. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee 514, 71, 105, 360, 492, 590, 649, C2 e C3.

A Ostia manifestazione socio-culturale in via delle Baleniere. La strada verrà chiusa al transito veicolare dal civico 2 al civico 137. Per tutto il giorno saranno deviati su percorsi alternativi i bus delle linee 04, C4, C13, C19 e i collegamenti C02 e C20. La deviazione sarà su via dei Velieri, via Isole del Capoverde e viale Vasco de Gama.

Nel Municipio XIV, maratonina delle periferie a Palmarola. A partire dalle 7 previsti divieti di sosta in largo Codogno e in alcuni tratti di via Abbiategrasso, via Casalpusterlengo e via Cusano Milanino. Ritrovo dei partecipanti alle 7:30 in largo Codogno (presso il Centro Anziani); partenza alle 9. L’evento prevede una gara competitiva di 10 km e una non competitiva aperta a tutti. Divieti di transito al passaggio dei partecipanti.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

