Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 aprile

Nel fine settimana si corre la Appia Run e sono in programma diversi eventi e cortei. Di seguito alcune informazioni per muoversi in città sabato 18 e domenica 19 aprile.

SABATO 18 APRILE

Nell’area delle Terme di Caracalla è in programma un raduno motociclistico. Dalle 9 alle 17 prevista l’istituzione del divieto di transito in viale delle Terme di Caracalla (carreggiata laterale) nel tratto tra largo Vittime del Terrorismo e largo Cavalieri di Colombo.

Dalle 13 alle 15 avrà luogo una cerimonia commemorativa con corteo che partendo da piazzale Tiburtino giungerà in piazzale del Verano, percorrendo via Tiburtina. Possibili rallentamenti, deviazioni o limitazioni per le linee 3Nav, 19Nav, 71, 88, 163, 443, 448, 492, 542, 545, C2 e C3.

DOMENICA 19 APRILE

Tra le 8 e le 11:30, si svolgerà la XXVII edizione dell’Appia Run. Leggi l’articolo dedicato sul nostro sito.

Oltre all’Appia Antica e Caracalla, tra le strade toccate dalla manifestazione ci saranno via di San Gregorio, via di Porta San Sebastiano, via Ardeatina, via delle Sette Chiese, via di Cecilia Metella, via Appia Pignatelli, via della Caffarella, via di Porta Ardeatina, un tratto di corsia laterale di via Cristoforo Colombo, via Cilicia/via Marco Polo (direzione piazzale Ostiense), via Odoardo Beccari, viale Guido Baccelli, viale Giotto.

Le prime chiusure al traffico scatteranno un minuto dopo la mezzanotte di domenica e fino alle 14 interesseranno viale delle Terme di Caracalla (tra largo Vittime del Terrorismo e largo Cavalieri di Colombo) e via Antonina.

Dalle 6 alle 11 divieto di transito anche in via di San Gregorio nel tratto da via Claudia a piazza di Porta Capena, lato Colosseo; dalle 7 previsto poi il restringimento progressivo della carreggiata in via Cilicia, in direzione viale Marco Polo; dalle 7:30 ulteriori e progressive e temporanee chiusure al traffico lungo le strade interessate dalla manifestazione. Con le chiusure ci saranno anche deviazioni per le linee del trasporto pubblico.

All’Esquilino, tra le 13 e le 15, è in programma una manifestazione religiosa con corteo. Partenza e arrivo saranno su piazza Vittorio. L’itinerario si snoderà tra via dello Statuto e via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto.

Possibili rallentamenti o momentanee deviazioni per le linee 3, 5, 14, 16, 51, 75, 85, 87, 105, 360, 590 649, 714 e C3.

Dalle 15 alle 19 manifestazione con corteo da piazza della Bocca della Verità a piazza di Porta San Paolo. Percorso lungo via dei Cerchi, via dell’Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza Albania e viale della Piramide Cestia.

Possibili chiusure al traffico e deviazioni per le linee del trasporto pubblico. In particolare, saranno interessati i collegamenti 3L, 23, 30, 44, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 96, 118, 160, 170, 280, 628, 715, 716, 719, 769, 775, 780, 781 e C3.

A Ostia è in programma una manifestazione in via delle Baleniere. Sarà interessato il tratto di strada tra i civici 2 e 137. Le linee di bus 04, C4, C13 e C19, e i collegamenti C02 e C20, saranno deviati su viale Vasco de Gama, via dei Velieri e via Isole del Capoverde.

Tutte le informazioni sulla mobilità e aggiornamenti di queste notizie in tempo reale su atac.roma.it e romamobilita.it .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.