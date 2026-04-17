Roma Appia Run 2026: 10.000 passi nella Storia tra basolato lavico e catacombe

Domenica 19 aprile 2026 torna la magia della Roma Appia Run, una delle corse podistiche più amate e suggestive del panorama nazionale.

Giunta alla 27ª edizione, la Roma Appia Run non è soltanto una gara: è un omaggio in movimento alla via Appia Antica, la “Regina Viarum”, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità UNESCO e cuore pulsante di un evento che negli anni ha saputo coniugare sport, storia e paesaggio come poche altre manifestazioni al mondo.

Tante le novità nel percorso, ma i 10.000 atleti attesi ai nastri di partenza potranno ancora godere del transito nel Parco della Caffarella e quello all’interno delle Catacombe di San Callisto, passaggi capaci di regalare emozioni rare e un contatto diretto con la storia millenaria della città.

Due le distanze principali previste domenica: la 7,5 km (partenza alle 8.00) e la 19 km (partenza alle 8.30), entrambe in versione competitiva e non competitiva, per questa corsa storica che deve la sua popolarità, oltre a un tracciato ammaliante tra alcune delle più affascinanti meraviglie di Roma, anche al fatto di essere l’unica al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse.

Un primato a cui nessuno potrà ambire, anche perché non tutti i luoghi del pianeta possono offrire l’opportunità di correre su asfalto, sampietrino, basolato lavico, lo sterrato del Parco della Caffarella e per finire la pista dello stadio delle Terme di Caracalla.

Ecco perché la Roma Appia Run non è solo una gara, ma un viaggio nel cuore della storia e della bellezza di Roma. Un evento pensato per atleti, famiglie e appassionati, dove la passione per la corsa si intreccia con l’emozione di calpestare una delle strade più antiche e affascinanti del mondo.

FULMINE DELL’APPIA

Ma il weekend della Roma Appia Run inizierà già sabato 18 aprile con uno degli appuntamenti più amati e attesi: il Fulmine dell’Appia. Diventato negli anni un vero evento nell’evento, il Fulmine dell’Appia rappresenta la festa dei più giovani e il cuore pulsante della manifestazione.

Bambini e ragazzi dai 2 ai 17 anni si sfideranno sulla pista dello Stadio delle Terme di Caracalla in prove sulle distanze dai 30 ai 100 metri, in un clima di entusiasmo, gioco e condivisione.

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, con oltre mille partecipanti, anche quest’anno si prevede una straordinaria risposta da parte delle famiglie romane e non solo. Il Fulmine dell’Appia non è soltanto una gara, ma un momento di avvicinamento allo sport, ai suoi valori educativi e alla bellezza dello stare insieme.

La Roma Appia Run è organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Futura Atletica e ASD Roma Appia Run, con il patrocinio del Ministero dello Sport, della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Parco Regionale dell’Appia Antica, del Parco Archeologico dell’Appia Antica, del Parco Archeologico del Colosseo, del CONI, di Sport e Salute e si svolge sotto l’egida della Fidal.

Si ringraziano le istituzioni: Ministero per lo Sport e i Giovani, Regione Lazio, Comune di Roma, Sport e Salute, CONI, Fidal, Parco Regionale Appia Antica, Parco Archeologico Appia Antica, Parco Archeologico del Colosseo.

Partner commerciali: BPER, Barilla Protein, Olio di Roma IGP, Affidea, Chin8 Neri, Named, Dole, Fisiocrem, Gima Caffè, On, Wellness Town.

Media partner: Corriere dello Sport, Sole 24 Ore

Partner tecnico: On

Sul piano organizzativo, si consolida la partnership con il circuito FollowYourPassion, mentre ACSI è pronta a lanciare l’ACSI Roma Cup, un nuovo circuito che comprenderà 10 gare tra Roma e il Lazio, rafforzando ulteriormente il legame tra sport, territorio e promozione della corsa su strada.

Info: info@appiarun.it Tel. 0668100037 – 3495345663

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