Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 ottobre

Giornata di sabato ricca di cortei ed eventi che comporteranno modifiche alla viabilità e ai trasporti. Al mattino, variazioni nell’area delle Terme di Caracalla per la “Longevity Run” e la “Dog Run”.

Manifestazioni in piazza Vidoni, largo Bernardino da Feltre e zona Ostiense. In serata, Roma-Inter all’Olimpico. Tra sabato e domenica, in programma anche due processioni religiose tra Prati e San Pietro.

Domenica mattina si corre la mezza maratona di Roma tra Centro e Prati, molte le linee bus interessate da deviazioni o limitazioni di percorso. Nel pomeriggio, corteo da via di Portonaccio a via Prenestina. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 18 OTTOBRE

In mattinata, a partire dalle ore 7.30, chiusure al traffico e deviazioni per il trasporto pubblico nell’area delle Terme di Caracalla per gli eventi sportivi “Longevity Run” e “Dog Run”.

Il primo evento interesserà viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, di nuovo piazza di Porta Capena, viale delle Terme di Caracalla, largo Vittime del Terrorismo e stadio Nando Martellini.

Il secondo, via di San Gregorio (altezza Arco di Costantino), piazza di Porta Capena e viale delle Terme di Caracalla fino all’altezza di largo Vittime del Terrorismo. 28 linee le linee del trasporto pubblico interessate: H, 3Bus, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781, 916 e C3.

Per interventi di potatura, proseguono le modifiche alla circolazione in via Cristoforo Colombo.

Nel tratto dal km 11,600 all’incrocio con la Pontina in direzione Eur, divieto di fermata, riduzione della carreggiata e limite di velocità a 30 km/h. L’intervento è in programma, tra le ore 10 e le 16, fino a sabato 25 ottobre.

Dalle 9.30 alle 13.30, evento presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, a Borgo Santo Spirito 1. Già attivo il divieto di sosta in Borgo Santo Spirito (da Largo Ildebrando Gregori fino a via San Pio X).

Al Prenestino, fino a domenica 19 ottobre, a causa di un evento chiusa via Roberto Malatesta (da via Renzo da Ceri a via Erasmo Gattamelata).

La linea bus 545 effettuerà la fermata di capolinea in piazza Malatesta, accanto alla linea 541. Le linee 81, 412 e nMC saranno deviate in via Prenestina. Maggiori informazioni .

Sabato (h. 14-17) e domenica (h. 05-07) sono in programma due processioni religiose tra Prati e San Pietro, organizzate dall’Ambasciata del Perù presso la Santa Sede. La processione di sabato percorrerà piazza della Libertà, via Federico Cesi, piazza Cavour, via Triboniano e lungotevere Castello.

Domenica mattina, la processione andrà da lungotevere Castello a piazza San Pietro, passando da piazza Pia, via della Conciliazione e piazza Pio XII. Possibili fermi a vista e/o deviazioni per i veicoli e le linee bus 23, 30, 49, 70, 81, 87, 100, 280, 492, 913, 990, n3d e n3s.

Dalle ore 14, manifestazione in piazza Vidoni. Possibili rallentamenti per la viabilità.

Dalle ore 15.30 è prevista una manifestazione in largo Bernardino da Feltre (nei pressi del ministero dell’Istruzione). Possibili rallentamenti per la viabilità e per il trasporto pubblico fino alle 17.30.

Dalle ore 16 alle 18 è in programma un corteo da piazzale Ostiense fino al Parco Schuster, percorrendo via Ostiense. Possibili temporanee chiusure.

All’Olimpico, alle 20.45, si gioca Roma-Inter. Già diverse ore prima della partita divieti di sosta e chiusure “a vista”, ovvero solo in caso di necessità, nelle strade attorno allo stadio.

Aree di parcheggio dedicate agli spettatori nelle zone di piazzale Clodio e Villaggio Olimpico.

19 i collegamenti del trasporto pubblico che permettono di raggiungere l’area dello stadio: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982. Maggiori informazioni .

Da ricordare che anche il sabato, oltre al venerdì, l’orario della metropolitana viene prolungato fino all’1.30 di notte. Dopo la conclusione del servizio metro, attive sugli stessi percorsi le linee bus nMA (metro A), nMB (metro B), nMB1 (metro B1) e nMC (metro C).

DOMENICA 19 OTTOBRE

Via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica modifiche per la nMB. Maggiori informazioni .

Per il mercato di Porta Portese, sono in programma le consuete deviazioni festive delle linee di bus 170, 719 e 781. Maggiori informazioni .

Domenica si corre la Wizz Air Rome Half Marathon, la mezza maratona di Roma.

Partenza da via del Circo Massimo (altezza Roseto) e arrivo su via degli Annibaldi con vista sul Colosseo. Chiusure al traffico su via del Circo Massimo già dalle 23 di sabato.

Alla mezzanotte e un minuto, limitazioni alla circolazione su via Cavour e via degli Annibaldi. Dalle 6 ore di domenica, chiuse via dei Cerchi, viale Terme di Caracalla, via Celio Vibenna, via San Gregorio, Porta Capena.

Alle 7.30, poi, è prevista la chiusura dell’intero percorso della manifestazione (fino alle 13.30 circa). Prime deviazioni bus, dalle 23 di sabato, per le linee 81, 118, 160 e 715. Nella notte, modifiche per le linee nMC e nMB.

Domenica mattina, deviazioni o limitazioni di percorso per le linee H, 3Bus, 8Bus, 23, 30, 34, 44, 46, 49, 52, 53, 60, 62, 63, 70, 71, 75, 77, 80, 83, 85, 87, 96, 98, 115, 128, 170, 190F, 280, 492, 628, 716, 719, 766, 775, 780, 781, 792, 870, 881, 913, 916F, 990 e C3. Dalle ore 7 alle 13 circa, sospesi i collegamenti 40, 51 e 64. Maggiori informazioni .

Dalle ore 17 alle 20, manifestazione con corteo da via di Portonaccio (altezza del Lago Bullicante) a via Prenestina (altezza Parco delle Energie). Possibili rallentamenti per la viabilità, deviazioni o limitazioni per le linee 5Bus, 14Bus, 81, 150F, 409, 412 e 545.

Il corteo passerà da largo Preneste, via Nicolò Forteguerri, via Sampiero di Bastelica, via Guglielmo degli Ubertini, piazza e via Roberto Malatesta, piazza dei Condottieri, via Alberto da Giussano, via Luchino del Verme e via Erasmo Gattamelata.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

