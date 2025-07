Le strade chiuse a Roma sabato 19 e domenica 20 Luglio

Sabato pomeriggio è prevista una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli, mentre a Trastevere si terrà la tradizionale processione della Madonna de’ Noantri. In serata concerto di Sfera Ebbasta all’Ippodromo delle Capannelle, con possibili rallentamenti in zona.

Proseguono intanto le chiusure sulla Tangenziale est. Nella giornata di domenica consuete deviazioni bus per il mercato di Porta Portese e via dei Fori Imperiali isola pedonale. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 19 LUGLIO

In piazza dei Santi Apostoli, dalle ore 16 alle 20, è in programma una manifestazione. Possibili rallentamenti nell’area circostante.

A Trastevere, dalle ore 18 alle 20, si svolge la tradizionale processione della Madonna de’ Noantri. Partenza prevista da largo San Giovanni de Matha, con passaggio lungo via della Lungaretta, via della Luce, via dei Genovesi, largo e via Anicia, piazza San Francesco d’Assisi, via San Francesco a Ripa, viale Trastevere, via Morosini, via Roma Libera, piazza San Cosimato, via Manara, via Fratte di Trastevere, viale Trastevere, chiesa di Sant’Agata. Deviate, dalle ore 17.30 alle 22 circa, le linee bus 8, H, 44, 75 e 115.

Anche nel fine settimana la Tangenziale est sarà chiusa 24 ore su 24 nel tratto sopraelevato compreso da largo Passamonti a viale Castrense, in direzione San Giovanni. Le chiusure andranno avanti fino al 24 luglio. Traffico deviato su via dello Scalo di San Lorenzo. Per i veicoli provenienti dall’A24 e diretti a San Giovanni, si consigliano percorsi alternativi: Raccordo anulare, via di Tor Cervara, viale Palmiro Togliatti, via dei Fiorentini e via Portonaccio. Maggiori informazioni .

Sabato e domenica modifiche alla circolazione ferroviaria a causa dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la fermata di Pigneto. Variazioni in particolare per la linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma – Cesano/Viterbo. Maggiori informazioni .

Per l’edizione 2025 di Rock in Roma, sabato sera concerto di Sfera Ebbasta all’Ippodromo delle Capannelle. Possibili rallentamenti tra l’Appia e via delle Capannelle nelle fasi di afflusso e deflusso degli spettatori. L’ippodromo è servito dalla linea di bus 664 (circolare con partenza da largo dei Colli Albani, stazione Colli Albani Metro A), in servizio sino alle 2 di notte. Maggiori informazioni .

Da ricordare che anche il sabato, oltre al venerdì, l’orario della metropolitana viene prolungato fino all’1.30 di notte. Sulla linea C, per lavori, dalle ore 21 bus al posto dei treni. Dopo la conclusione del servizio metro, attive sugli stessi percorsi le linee bus nMA (metro A), nMB (metro B), nMB1 (metro B1) e nMC (metro C).

DOMENICA 20 LUGLIO

Per il mercato di Porta Portese, in programma le consuete deviazioni festive delle linee di bus 170, 719 e 781. Maggiori informazioni .

Via dei Fori Imperiali, come sempre, sarà isola pedonale. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica modifiche per la nMB.

Domenica, sul litorale, sarà attivo il nuovo orario festivo della linea bus 05B (via delle Ebridi-via Mar Rosso). Prima e ultima partenza ai capolinea invariate.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

