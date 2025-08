Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 agosto

Weekend contrassegnato dagli eventi del Giubileo dei giovani, con modifiche alla viabilità e ai trasporti nell’area di Tor Vergata da tenere in considerazione per i residenti.

Centinaia di migliaia di pellegrini (qui il piano attivo per gli spostamenti) parteciperanno alla grande veglia di sabato notte e alla Santa Messa di domenica mattina.

Metro C regolare anche nel fine settimana. Per quanto riguarda il resto, sabato concerto allo stadio Olimpico con modifiche nella zona. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 2 E DOMENICA 3 AGOSTO

A Tor Vergata, per il Giubileo dei giovani, nel pomeriggio di sabato intrattenimento con musica e testimonianze, la sera veglia con il Santo Padre. Domenica mattina, invece, la Santa Messa.

Dall’1.30 del 2 agosto (notte tra venerdì e sabato) divieti di transito in viale della Sorbona, viale Heidelberg, via Pietro Gismondi, via Cracovia, via Salamanca, via Cambridge, via Columbia, viale dell’Archiginnasio, viale Guido Carli, via di Grotte Portella e via del Fosso del Cavalieri. Previste chiusure anche in via Vittorio Ragusa. Sospensioni anche per alcune piste ciclabili.

Attivo dalle ore 19 del primo agosto alle 19 del 3 agosto il divieto di transito sia degli autocarri sia dei veicoli che trasportano merci pericolose in un perimetro compreso tra via Casilina (tra il ponte con viale Oxford e via Ercole Marelli), via del Torraccio, via di Vermicino (tra via del Torraccio e via del Fontanile Tuscolano), via del Fontanile Tuscolano, via Botte di Luciano, via di Passo Lombardo, via Jean Paul Sartre, via Robert Graves, via Sandro Penna, via di Tor Vergata, viale Oxford.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, dal 2 al 4 agosto ferme le linee 20, 500 e 509. Modifiche per le linee 046, 047, 058, 506, 507, 515, 556, 559 e n500. Limitazioni per la 502 nelle giornate del 2 e 3 agosto. Maggiori informazioni .

Metro C regolare anche nel weekend (nuove limitazioni per lavori a partire dal 5 agosto). Tutte le metro sabato e domenica saranno attive dalle ore 4.30 del mattino all’1.30 di notte.

Sabato sera è in programma il concerto di Kendrick Lamar e SZA allo stadio Olimpico. Attivo il consueto piano mobilità con divieti di transito e di fermata. 19 i collegamenti che servono l’area: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982. Maggiori informazioni .

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

