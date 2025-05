Le strade chiuse a Roma sabato 24 e domenica 25 maggio

Sono molti gli appuntamenti del fine settimana che comporteranno modifiche per la viabilità e il trasporto pubblico. Sabato, feste patronali a Primavalle, Tuscolano e Tor Sapienza. Prime modifiche in Centro anche in vista della parata del 2 giugno.

Domenica, invece, gare podistiche a Casal Bertone e Primavalle. Variazioni al mattino anche nell’area di San Pietro per la recita del Regina Coeli. Nel pomeriggio, invece, Papa Leone XIV riceverà l’omaggio del Sindaco di Roma e della città ai piedi del Campidoglio e poi si recherà alla Basilica di San Giovanni in Laterano e alla Basilica di Santa Maria Maggiore: previsti divieti di fermata.

In serata si gioca Lazio-Lecce all’Olimpico. Da ricordare, inoltre, che nell’intero fine settimana la linea C della metro sarà sostituita da bus. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 24 MAGGIO

Via Cernaia chiusa al transito, tra via Goito e via Castelfidardo, dalle 00.30 alle 5 nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 maggio. Deviate le linee bus 61 e n66. Maggiori informazioni .

Per gli allestimenti in vista della parata del 2 Giugno, nella notte venerdì 23 e sabato 24 maggio, via dei Fori Imperiali (tra largo Corrado Ricci e piazza del Colosseo) sarà chiusa dalle 00.30 alle 5.30. Deviata la linea nMB. Maggiori informazioni .

Sabato 24 e domenica 25 maggio chiusa la linea C della metropolitana. In sostituzione, previste navette bus MC (San Giovanni-via Casilina-Pantano) e MC3 (San Giovanni-Parco di Centocelle) attive secondo i consueti orari della metro. Sabato ultime corse dei bus dai capolinea all’1.30 di notte, domenica alle 23.30. La chiusura si rende necessaria per le attività tecniche connesse all’apertura della nuova tratta San Giovanni-Porta Metronia-Colosseo e dell’interscambio con la metro B.

Festa patronale a Primavalle. Dalle 17.30, processione lungo piazza Clemente XI, via Federico Borromeo, via Mezzofanti, via Angelo Mai e di nuovo via Federico Borromeo. Possibili deviazioni per le linee bus 46, 46B, 49 e 916.

A Testaccio, dalle 17.30 alle 18.30, è previsto un corteo con partenza e arrivo in largo Dino Frisullo. Il percorso prevede il passaggio lungo via di Monte Testaccio, via Nicola Zabaglia, via Luigi Galvani, piazza Orazio Giustiniani. Possibili modifiche per le linee bus 83, 719, 775.

A Tor Sapienza, dalle ore 19, processione per la festa patronale della parrocchia di Santa Maria Immacolata. Partenza e arrivo previsto in via di Tor Sapienza, con passaggio lungo via Alamanni, via Carlandi, via Sindici, via di Tor Sapienza, piazza De Cupis, via Collatina, via della Rustica, via della Stazione di Tor Sapienza, via degli Armenti, via Collatina, via Rosati e via De Andreis. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee bus 058, 075 e 313.

Festa patronale anche al Tuscolano. Sabato, dalle 19.30 alle 21, una processione partirà e arriverà in piazza Santa Maria Ausiliatrice. Passaggio anche su via Tuscolana, via Don Rua, piazza Cagliero, via Rinaldi, piazza San Domenico Savio, via Tadino, via Nocera Umbra, via Furio Camillo, via Muzio Scevola, via Camilla, via Appia Nuova, via Enea e di nuovo via Tuscolana. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee bus 16, 85, 590 e 671.

Dalle ore 21, processione con partenza e ritorno in piazza Sempione organizzata dalla Parrocchia Santi Angeli Custodi. Fino alle 22, possibili chiusure e deviazioni per le linee bus 82, 86, 90, 66, 211, 311, 336, 337, 338 e 351.

DOMENICA 25 MAGGIO

A Tor Sapienza, evento commerciale dalle ore 9 alle 23. Chiusa al traffico via di Tor Sapienza, tra via de Pisis e piazza De Cupis. Via De Pisis, da via De Chirico a via di Tor Sapienza, sarà chiusa già da sabato alle ore 10. Deviazioni per le linee 313, 150F e n543. Maggiori informazioni .

A Casal Bertone si corre la maratona di quartiere. Partenza e arrivo a piazza Santa Maria Consolatrice. Saranno interessate via di Casal Bertone, via Mezzacapo, via Perrucchetti, via Morozzo della Rocca, via Ricotti, via di Casal Bertone, via Asinari di San Marzano, via Pianell, via Govone, via Morselli. Possibili deviazioni, dalle 7.30 alle 13.30, per la linea 545.

Anche a Primavalle è prevista una gara podistica, la “Primavalle Run”. La manifestazione si svolgerà dalle 8.30 alle 11.30 e interesserà piazza Clemente XI, via del Forte Braschi, via Battistini (ciclabile), Parco Dominique Green, via di San Igino Papa, via Borgia, via Maffi, via Zigliara, via Marconi, via Donati, via Carelli, via Zenatello, Parco Beata Elena Aiello per poi ripercorrere le stesse strade a ritroso e tornare in piazza Clemente XI. Deviazioni o limitazioni per le linee bus 46, 46B, 49, 916F e 983.

Per la recita del Regina Coeli da parte di Papa Leone XIV, in programma dalle ore 12 a San Pietro, misure di viabilità già attive a partire dalla notte fra sabato e domenica. Entro la mezzanotte inizieranno gli allestimenti per la gestione dei flussi di fedeli e scatteranno anche i divieti di sosta sui controviali di via della Conciliazione (da via della Traspontina a piazza Papa Pio XII) e di via di Porta Angelica (da Borgo Pio a Borgo Angelico).

In via di Porta Angelica, lo stesso tratto di strada sarà chiuso dalle 7, insieme con via Rusticucci, vicolo del Campanile e via di Scossacavalli. Possibili chiusure anche su largo Ildebrando Gregori, in direzione di Borgo Santo Spirito e su via Paolo VI. Maggiori informazioni .

Nel pomeriggio, invece, Papa Leone XIV riceverà l’omaggio del Sindaco di Roma e della città ai piedi della Cordonata del Campidoglio, per poi recarsi alla Basilica di San Giovanni in Laterano per l’insediamento e alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Divieti di fermata già a partire dalla notte in diverse aree. Maggiori informazioni .

A Testaccio è in programma la festa patronale di Santa Maria Liberatrice. A partire dalle ore 18 prevista una processione lungo le strade del quartiere dal sagrato della chiesa: via Branca, via Franklin, via Manuzio, via Zabaglia, via Galvani, via della Robbia, piazza Testaccio, via Querini, piazza Santa Maria Liberatrice. Possibili deviazioni per le linee bus 83, 170, 719, 775 e 781.

Alle 20.45 si gioca Lazio-Lecce allo stadio Olimpico. Come di consueto, divieti di sosta attivi nell’area del Foro Italico già diverse ore prima della partita. Sono 18 i collegamenti di trasporto pubblico che servono l’area: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982. Il pubblico potrà raggiungere lo stadio con l’auto parcheggiando nelle aree regolari o nelle nuove aree decentrate assistite. Maggiori informazioni .

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

