Le strade chiuse a Roma sabato 26 e domenica 27 Luglio

Sabato mattina divieti di fermata per una manifestazione in piazza di Santa Prisca. Per l’Angelus di domenica a San Pietro, variazioni alla viabilità nella zona già a partire dalla notte. Nel pomeriggio, invece, modifiche a 4 linee del traporto pubblico per la tradizionale processione della “Madonna Fiumarola”. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 26 LUGLIO

Dalle ore 11 alle 14, in piazza di Santa Prisca (Aventino), è prevista una manifestazione. Divieto di fermata sulla piazza, anche per i monopattini, a partire dalla mezzanotte sinco alla conclusione della manifestazione. Escluse le aree di sosta destinate a veicoli a servizio di persone con disabilità, con targa Corpo Diplomatico e autorizzati dalla Questura.

Sabato e domenica modifiche alla circolazione ferroviaria a causa dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la fermata di Pigneto. Variazioni in particolare per la linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma – Cesano/Viterbo. Maggiori informazioni .

DOMENICA 27 LUGLIO

Alle ore 12 è prevista la recita dell’Angelus da parte di papa Leone XIV a piazza San Pietro. Dalle 7 chiusure al traffico in Borgo Santo Spirito, da piazza Ildebrando Gregori a via Paolo VI; via Porta Angelica; largo di Porta Cavalleggeri in direzione di piazza del Sant’Uffizio; via dei Corridori; via dell’Erba; via dei Cavalieri del Santo Sepolcro; via Rusticucci. Già nella notte, entro mezzanotte e 30, previsto lo sgombero dei veicoli in queste e in altre strade dell’area di San Pietro. Maggiori informazioni .

Alle ore 19.30 è in programma la tradizionale processione della “Madonna Fiumarola”. La partenza è prevista dall’imbarco del Circolo Canottieri Lazio, l’arrivo all’imbarco di Ponte Garibaldi alle ore 20 circa. La processione raggiungerà poi la Basilica di Santa Maria in Trastevere attraversando lungotevere degli Anguillara, piazza Belli, viale Trastevere, piazza Sonnino, via della Lungaretta, largo San Giovanni De Matha. Dalle 20 alle 21.30 circa, la linea 8 proveniente dalla stazione Trastevere limiterà le corse in largo Bernardino da Feltre. modifiche anche per le linee H, 23 e 280.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.