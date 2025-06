Le strade chiuse a Roma sabato 28 e domenica 29 giugno

Weekend caratterizzato dagli eventi per la festa dei santi patroni Pietro e Paolo, oltre a manifestazioni e concerti. Per la processione e la fiera di domenica 29 giugno, chiusure nell’area della basilica di San Paolo già a partire da sabato. Mentre domenica è in programma la tradizionale Girandola di Michelangelo nell’area di Castel Sant’Angelo.

Sabato manifestazione a piazza di Porta San Paolo. Per un evento, un tratto di via Veneto sarà chiuso fino a domenica mattina. Le aree intorno allo stadio Olimpico e al Circo Massimo, invece, saranno interessate da modifiche per i concerti di Vasco Rossi e Achille Lauro. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 28 GIUGNO

Per l’intero weekend via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale. Deviate le linee di bus 51, 75, 85, 87, 117 (solo sabato) e 118. Nelle notti di venerdì e sabato, anche la nMB.

Da ricordare che anche il sabato, oltre al venerdì, l’orario della metropolitana viene prolungato fino all’1.30 di notte. Sulla linea C, per lavori, dalle ore 21, bus al posto dei treni. Dopo la conclusione del servizio metro, attive sugli stessi percorsi le linee bus nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la linea C).

Per la festa dei santi patroni di Roma Pietro e Paolo, in programma domenica, modifiche nell’area della basilica di San Paolo. Già da sabato, a partire dalle ore 11, chiusa via Ostiense, tra viale Giustiniano Imperatore e via Giulio Rocco. La chiusura – prevista per la tradizionale fiera locale e la processione religiosa della “Catena di San Paolo” – proseguirà sino alla giornata di lunedì 30 giugno. Deviate le linee bus 23, 769, 792, nMB e nME.

Venerdì e sabato Vasco Rossi in concerto allo stadio Olimpico. Previsti divieti di sosta e chiusure nell’area. 18 i collegamenti che servono l’area: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982. Maggiori informazioni .

Via Veneto chiusa per un evento in entrambi i sensi tra largo Fellini (Porta Pinciana) e via Boncompagni. La chiusura, attiva già dalle ore 6 di venerdì, andrà avanti fino alle ore 7 di domenica. Su viale del Muro Torto, prevista la chiusura della rampa di immissione verso via di Porta Pinciana per i veicoli provenienti da piazzale Flaminio. Deviate le linee bus 52, 53, 61, 100, 160, 590, nMA e n201. Maggiori informazioni .

Dalle ore 15 alle 19 in programma manifestazione a piazza di Porta San Paolo. Possibili chiusure al traffico e deviazioni per le linee bus 3, 23, 30, 75, 77, 83, 96, 280, 715, 716, 719, 769, 775 e 780.

Sabato e domenica modifiche alla circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense a causa dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la fermata di Pigneto. Variazioni in particolare per la linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma – Cesano/Viterbo. Maggiori informazioni .

DOMENICA 29 GIUGNO

Per il mercato di Porta Portese, in programma le consuete deviazioni festive delle linee di bus 170, 719 e 781. Maggiori informazioni .

Dalle ore 9.30, nella Basilica di san Pietro, Santa Messa dedicata ai santi apostoli Pietro e Paolo presieduta da Papa Leone XIV. Alle ore 12, recita dell’Angelus. Nella notte tra sabato e domenica chiuse al traffico via di Porta Angelica/largo del Colonnato, via dei Corridori/ largo del Colonnato, via della Conciliazione (altezza via Pfeiffer a via Rusticucci), piazza Pio XII, largo degli Alicorni e piazza del Sant’Uffizio.

Domenica, dalle ore 7, chiuse anche via Rusticucci, vicolo del Campanile, via di Porta Angelica e via Scossacavalli. Possibili chiusure anche in via dei Corridori e in largo Ildebrando Gregori, in direzione di Borgo Santo Spirito e via Paolo VI.

Per la festa dei santi patroni di Roma Pietro e Paolo, in programma la rievocazione storica della Girandola di Michelangelo nell’area di Castel Sant’Angelo. Divieti di transito, dalle 19.30, su lungotevere degli Altoviti, lungotevere Tor di Nona, piazza dei Tribunali (carreggiata lato Tevere da ponte Umberto I a lungotevere Castello), ponte Umberto I (carreggiata in direzione di piazza dei Tribunali), ponte Vittorio Emanuele II (da eccezione dei veicoli di soccorso diretti all’Ospedale Santo Spirito), piazza Adriana da via Triboniano a largo dei Mutilati ed Invalidi di Guerra. Deviate le linee bus 23, 30, 34, 40, 46, 62, 64, 98, 115, 280, 870, 881, 916F. Limitata a stazione San Pietro la linea 190F. Maggiori informazioni .

A Ostia, per un evento, chiusa al transito via delle Baleniere. Deviazioni e modifiche per le linee bus 04, C4, C13, C02 e C20.

Alle 21, al Circo Massimo, è in programma il concerto di Achille Lauro. Divieti di sosta ad ampio raggio nell’area. Chiuse, a partire dalle ore 16, via dei Cerchi e via dell’Ara Massima di Ercole. Dalle ore 18, anche via del Circo Massimo e via della Greca.

Deviate le linee bus 51, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 715, nMC e C3. Ultime corse delle metropolitane alle 23.30 (la fermata di Circo Massimo è sulla linea B). Sulla linea C, dalle ore 21, bus al posto dei treni. Il concerto sarà riproposto anche martedì 1 luglio. Maggiori informazioni .

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.