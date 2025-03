Le strade chiuse a Roma sabato 29 e domenica 30 marzo

Sabato chiusure sulla circonvallazione Gianicolense e in via del Foro Italico per interventi sulla vegetazione. Manifestazioni, nel pomeriggio, in piazza Santi Apostoli e da piazza Vittorio ai Fori Imperiali.

In programma, inoltre, la gara ciclistica “Torneo Esacrono 2025”. Domenica mattina divieti di sosta vicino alla Basilica di Sant’Andrea della Valle per il Giubileo dei Missionari, mentre nell’area del Foro Italico si corre la gara podistica “Vertical Race”. Tutte le informazioni sulla viabilità e i trasporti.

SABATO 29 MARZO

Proseguono le potature sulla circonvallazione Gianicolense. Sabato 29 e domenica 30 marzo, dalle ore 7 alle 18, la Gianicolense sarà chiusa da piazzale Dunant a via San Girolamo Emiliani, in direzione di via Vittorio Gasparri.

La linea tram 8 sarà integralmente sostituita da bus navetta. Le linee bus C6 e 710, direzione cimitero Flaminio e “Lenin”, saranno deviate su via di Donna Olimpia e via Federico Ozanam. Deviazioni anche per le linee 781, 719, 719D, 773, 786, 791, 792, 228 e 774. Maggiori informazioni .

Intervento sulla vegetazione anche in via del Foro Italico. Nella fascia oraria 7-17 chiuso il tratto Corso Francia-Tor di Quinto/galleria Fleming in direzione Salaria, con uscita obbligatoria su Corso Francia.

Modifiche alla viabilità per lavori in via Francesco Carrara. Previsti divieti di sosta H24, zone rimozione e chiusure in particolare nel tratto compreso tra via Giambattista Vico ed il numero civico 26. Maggiori informazioni .

Sabato e domenica, come ogni ultimo fine settimana del mese, via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Sabato deviazione anche per la 117. Nelle notti di venerdì e sabato modifiche per la nMB.

In piazza Santi Apostoli, dalle ore 11 alle 13, manifestazione organizzata dalla comunità turca in Italia “per la libertà e la democrazia in Turchia e in solidarietà al sindaco di Istanbul”. L’area sarà transennata dalle ore 8, con divieti di sosta e rimozione veicoli sulla piazza nel settore compreso tra via Quattro Novembre e vicolo del Piombo.

Nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 17.30, si corre la prima prova della gara ciclistica “Torneo Esacrono 2025”. Divieto di transito in via di Castel di Guido (da via Corrado Barbagallo a piazza di Castel di Guido) e in piazza di Castel di Guido (da via di Castel di Guido a via Gaetano Sodini).

Dalle ore 15 alle 19 manifestazione da piazza Vittorio ai Fori Imperiali. Il corteo attraverserà via dello Statuto, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, piazza dell’Esquilino, via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali. Divieti di sosta su piazza Vittorio e largo Corrado Ricci, possibili chiusure lungo il percorso e deviazioni o limitazioni delle linee bus 16, 70, 71, 75, 117, 360, 590, 649, 714, C3.

Tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense stop della circolazione ferroviaria anche sabato 29 e domenica 30 marzo per gli interventi preparatori che Rfi – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sta eseguendo per la realizzazione della nuova fermata di interscambio Roma Pigneto. Maggiori informazioni .

Da ricordare che anche il sabato, oltre al venerdì, l’orario della metropolitana viene prolungato fino all’1.30 di notte. Sulla linea C, per lavori, dalle ore 21 bus al posto dei treni. Dopo la conclusione del servizio metro, attive sugli stessi percorsi le linee bus nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la linea C).

DOMENICA 30 MARZO

È in corso da venerdì il Giubileo dei sacerdoti istituiti come “Missionari della Misericordia”. Nella giornata di domenica, per la celebrazione prevista alle ore 10 nella Basilica di Sant’Andrea della Valle, saranno istituiti divieti di sosta in piazza Vidoni, corso Vittorio Emanuele (nel tratto compreso tra piazza Vidoni e largo dei Chiavari) e in largo dei Chiavari (solo lato destro del senso di marcia). Possibili rallentamenti per la viabilità.

Per il mercato di Porta Portese, sono in programma le consuete deviazioni festive delle linee di bus 170, 719 e 781. Maggiori informazioni .

Dalle ore 8 alle 11.30, nell’area del Foro Italico, è in programma la gara podistica di 10 km in 2 giri “Vertical Race”. I corridori passeranno da via Nigra, viale Boselli, piazza Lauro De Bosis, lungotevere Diaz, Ponte Duca D’Aosta, lungotevere Flaminio, via Morra di Lavriano, Ponte Risorgimento, lungotevere Oberdan, lungotevere Della Vittoria, piazza Maresciallo Giardino, lungotevere Fellini, lungotevere Cadorna. Modifiche ai percorsi delle linee bus C2, 69, 200, 280, 301, 446, 628 e 911. Sospesa una fermata su lungotevere Diaz e una in via Giuseppe Volpi.

A Ostia manifestazione socio-culturale in via delle Baleniere. Strada chiusa al traffico dal civico 2 al civico 137. Deviazioni per le linee bus 04, C4, C13, C02 e C20.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

