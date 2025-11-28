Le strade chiuse a Roma sabato 29 e domenica 30 Novembre

Per lavori sulla linea C della metropolitana, servizio modificato nelle tratte Parco di Centocelle-Pantano (venerdì e sabato) e Giardinetti-Pantano (domenica).

Proseguono per l’intero weekend le chiusure notturne nel tratto sopraelevato della Tangenziale Est da largo Passamonti a viale Castrense.

Due i cortei in programma sabato (da Parco Schuster a piazzale Ostiense e da quest’ultimo a Porta San Giovanni) e uno domenica (da via Stilicone a piazza dei Consoli) con ripercussioni sulla viabilità e il trasporto pubblico.

Per tutto il fine settimana via dei Fori Imperiali isola pedonale. Domenica sera, infine, modifiche per la gara Roma-Napoli all’Olimpico.

SABATO 28 E DOMENICA 30 NOVEMBRE

Venerdì, sabato e domenica, per lavori di rinnovo dell’infrastruttura, modifiche del servizio sulla linea C della metropolitana.

Venerdì circolazione sospesa tra Parco di Centocelle e Pantano dalle ore 21.30. Sabato, invece, sempre sulla stessa tratta, è prevista una sospensione per l’intera giornata.

Il servizio sarà sostituito dalle navette bus MC8. Domenica, infine, servizio sospeso per l’intera giornata tra Giardinetti e Pantano. Attivi i bus sostitutivi della linea MC9. Maggiori informazioni .

Sulla Tangenziale Est, per lavori di riqualificazione, chiusure notturne (dalle ore 23 alle 6) nel tratto sopraelevato da largo Passamonti a viale Castrense.

L’intervento è in programma fino a domenica 30 novembre. Obbligo di uscita a largo Passamonti per i veicoli diretti verso San Giovanni. Chiusa anche la rampa di accesso alla Sopraelevata da via dei Galli. Maggiori informazioni .

Via dei Fori Imperiali isola pedonale per l’intero weekend. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella giornata di sabato devia anche la linea 117.

A partire dalle ore 13 di sabato, corteo da Parco Schuster a piazzale Ostiense, percorrendo via Ostiense. Possibili rallentamenti per la viabilità e deviazioni per le linee del trasporto pubblico.

Nel pomeriggio di sabato, dalle ore 14 alle 20, è in programma una manifestazione da piazzale Ostiense a Porta San Giovanni.

Già dalle ore 7 attivi divieti di sosta in piazzale Ostiense, via della Piramide Cestia, piazza Albania, piazzale di Porta San Paolo, via di Porta Ardeatina, via Emanuele Filiberto (tra via Ludovico di Savoia a piazza di Porta San Giovanni), via Carlo Felice (tra piazza di Porta San Giovanni a via Conte Rosso). Deviate le linee 3, 16, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 96, 117, 118, 160, 280, 360 590, 628, 714, 715, 716, 719, 769, 775, 780, 792, C3. Maggiori informazioni .

Da ricordare che anche il sabato, oltre al venerdì, l’orario della metropolitana viene prolungato fino all’1.30 di notte.

Dopo la conclusione del servizio metro, attive sugli stessi percorsi le linee bus nMA (metro A), nMB (metro B), nMB1 (metro B1) e nMC (metro C). Domenica ultime corse alle 23.30.

Nella mattinata di domenica, fra le ore 11 e le 12.30, è previsto un corteo da via Flavio Stilicone a piazza dei Consoli. La manifestazione passa da via Ponzio Cominio. Possibili ripercussioni sulla viabilità con chiusure e deviazioni.

Alle ore 20.45 di domenica, all’Olimpico, si gioca Roma-Napoli. Già diverse ore prima della partita modifiche alla viabilità nell’area dello stadio.

19 i collegamenti del trasporto pubblico che permettono di raggiungere l’impianto: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su atac.roma.it e romamobilita.it .

