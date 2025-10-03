Le strade chiuse a Roma sabato 4 e domenica 5 ottobre

Weekend ancora caratterizzato da cortei ed eventi sportivi. Modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico in particolare per la manifestazione per Gaza che, nel pomeriggio di sabato, si muoverà da piazzale Ostiense a piazza di Porta San Giovanni.

Gara di Triathlon all’Eur e Lazio-Torino all’Olimpico, mentre sempre sabato un altro corteo è previsto tra viale Giulio Cesare e piazza Cavour.

Domenica, raduno di auto storiche in piazza Bocca della Verità e gara podistica in zona Ippodromo delle Capannelle. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 4 OTTOBRE

Dalle ore 14.30, manifestazione a sostegno di Gaza e della Flotilla.

Il corteo si muoverà da piazzale Ostiense a piazza di Porta San Giovanni, passando da viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana.

Strade chiuse al traffico almeno fino alle 19. Già dalla mezzanotte antecedente saranno predisposti sgomberi e divieti di sosta nelle aree di passaggio e limitrofe.

Saranno spostate anche le postazioni taxi di piazza di Porta San Giovanni e piazzale Ostiense. Deviate le linee bus C3, 3, 16, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 96, 117, 118, 160, 280, 360, 590, 628, 714, 715, 716, 719, 769, 775, 780, 792, MC e MC3. Maggiori informazioni .

All’Eur, dalle ore 6 alle 16, è in programma la “World Triathlon Cup di Roma” (gara di nuoto, ciclismo e corsa). Deviate le linee bus 31, 31, 73, 671, 708, 712, 714, 724, 779, 780, 788, 791 e N070. Maggiori informazioni .

Tra viale Giulio Cesare e piazza Cavour, dalle ore 15 alle 17.30, iniziativa sensibilizzazione sul dramma delle persone scomparse. Il corteo attraverserà via Marcantonio Colonna e via Cicerone.

Previste chiusure “a vista” (solo se necessario) sulle strade interessate, compresa la pista ciclabile su via Cicerone. Deviazioni e fermi “a vista” per le linee bus 30, 49, 70, 81, 87, 100, 280, 492, 913 e 990.

Sabato e domenica in programma gli eventi del Giubileo dei migranti e del Giubileo del mondo missionario.

Modifiche alla viabilità in zona San Pietro per la creazione di un’area con varchi e diverse chiusure stradali. Maggiori informazioni .

All’Olimpico, alle ore 15, si gioca Lazio-Torino. Già diverse ore prima della gara divieti di sosta e chiusure “a vista”, ovvero solo in caso di necessità, nelle strade attorno allo stadio. 19 i collegamenti del trasporto pubblico che permettono di raggiungere l’area dello stadio: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982.

DOMENICA 5 OTTOBRE

Tra le ore 08.30 e le 10.30, raduno dei mezzi storici Fiat 500 in piazza Bocca della Verità. Già dalla mezzanotte, attivo il divieto di sosta con rimozione (eccetto mezzi autorizzati). Maggiori informazioni .

A Ostia, per lasciare spazio ad un evento, chiusa al transito viale delle Repubbliche Marinare (tra lungomare Paolo Toscanelli e Corso Duca di Genova).

Modifiche per la linea 05: arrivata sul lungomare Toscanelli, all’altezza di viale delle Repubbliche Marinare, proseguirà per via Giuliano da Sangallo.

Dalle ore 9, in zona Ippodromo delle Capannelle, si terrà la gara podistica “Cardio Race”. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee bus C11, 118, 451, 520, 558, 559, 654, 664.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

