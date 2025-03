Le strade chiuse a Roma sabato 8 e domenica 9 marzo

Sabato variazioni per un corteo Esquilino-Circo Massimo, lavori in via di San Basilio e restauro delle Mura Aureliane all’altezza di via Lucania. Nell’intero weekend modifiche alla circolazione e al trasporto pubblico per interventi di potatura sulla Gianicolense e su via del Foro Italico.

Da ricordare anche che sabato e domenica si tiene il Giubileo del volontariato, con possibili ripercussioni nell’area di San Pietro. Tutte le informazioni sulla viabilità e i trasporti.

SABATO 8 MARZO

Tra le 6 e le 14 chiusa via di San Basilio per lavori di scavo per la posa di fibra ottica. Deviate le linee bus 61, 62, 85, 492 e 590.

Sabato e domenica in programma interventi di potatura su via del Foro Italico. Tra le 7 e le 17 di entrambe le giornate, la Galleria Giovanni XXIII sarà chiusa in direzione di via del Foro Italico con divieto di transito negli accessi di via della Pineta Sacchetti, via Pestalozzi, via Pieve di Cadore e via Fani. In viale Antonino di San Giuliano sarà vietato il transito sulla rampa che porta a via del Foro Italico. Divieto di transito anche su via del Foro Italico dalla galleria Giovanni XXIII alla rampa di ingresso da corso Francia.

Per il restauro delle Mura Aureliane, sabato prevista una modifica di viabilità all’altezza di via Lucania: ai veicoli in arrivo da corso d’Italia sarà vietato l’accesso a via Lucania attraverso le Mura Aureliane. Previsto il divieto di transito verso l’accesso che attraverso le Mura Aureliane conduce a via Lucania per i veicoli che percorreranno la carreggiata di corso d’Italia in direzione del sottovia Ignazio Guidi. Dalle ore 7, inoltre, temporaneo spostamento di percorso per le linee 89, 490 e 495.

Anche sulla circonvallazione Gianicolense – nel tratto da viale Trastevere a via Francesco Massi – sabato e domenica previsti interventi di potatura. Dalle ore 7 alle 18 vietato il transito sulla corsia in direzione di piazzale Dunant nonché il passaggio dei pedoni nel tratto oggetto dell’intervento.

In programma anche lavori di rifacimento del manto stradale nell’area a ridosso dei binari di piazzale Biondo: le linee tranviarie 3 e 8 saranno integralmente sostituite da bus. Prevista inoltre una deviazione, tra le 7 e le 18 sia di sabato che di domenica, per le linee bus H, 228, 719 e 786. Sabato anche per i collegamenti 773, 774 e 871.

Dalle ore 10 alle ore 14 circa in programma una manifestazione, in occasione dell’8 marzo, organizzata dal movimento “Non una di meno”. Il corteo partirà da piazza Vittorio, all’Esquilino, verso il Circo Massimo, con destinazione piazzale Ugo La Malfa. Divieti di sosta su piazza Vittorio, via dello Statuto, via Circo Massimo e piazzale Ugo La Malfa, con chiusure al traffico e deviazioni al passaggio della manifestazione. Deviate le linee 3Bus, 16, 51, 75, 81, 85, 87, 117, 118, 160, 360, 514, 590, 628, 649, 714, 715 e C3.

Sabato e domenica si terrà il Giubileo del mondo del volontariato. In programma modifiche provvisorie nell’area di piazza San Pietro e via della Conciliazione con possibili difficoltà di circolazione. In particolare, a causa del consistente afflusso di fedeli, sono previste limitazioni alla sosta nell’area attorno alla Basilica e possibili chiusure temporanee al traffico.

Per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS – in programma dalle ore 21 di venerdì 7 marzo – fino alle ore 21 di sabato 9 marzo i treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Garantiti i servizi essenziali tra le ore 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Maggiori informazioni .

Da ricordare che anche il sabato, oltre al venerdì, l’orario della metropolitana viene prolungato fino all’1.30 di notte. Sulla linea C, per lavori, dalle ore 21 bus al posto dei treni.

DOMENICA 9 MARZO

Via dei Fori Imperiali, come sempre, sarà isola pedonale. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica modifiche per la nMB.

Per una manifestazione a Ciampino, verrà chiuso viale Kennedy per i veicoli provenienti da via dei Sette Metri e diretti a Ciampino. Deviata la linea bus 515, con spostamento temporaneo della fermata di capolinea da viale Kennedy a via Petrizzi (altezza civico 28).

Evento commerciale a via Silvestro II, tra le 10.30 e le 19, con possibili ripercussioni per la viabilità nell’area tra via del Forte Boccea e la circonvallazione Cornelia.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

