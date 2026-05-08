Le strade chiuse a Roma sabato 9 e domenica 10 maggio

Protagonista di questo fine settimana è la Race for the Cure, giunta alla 27esima edizione, con il Villaggio della manifestazione allestito al Circo Massimo.

Nella zona del Foro Italico, fitto calendario di eventi tra tennis e calcio. Leggi i dettagli relativi alle modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale sulla pagina a cura di Roma Servizi per la Mobilità.

Di seguito alcune informazioni per muoversi in città nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio.

SABATO 9 MAGGIO

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata dell’Europa, la Terrazza del Pincio ospita un evento dalle 11 alle 19:30. Dalle 7 entra in vigore il divieto di fermata per tutti i veicoli, compresi monopattini e biciclette, in piazza Bucarest, viale dell’Obelisco e via Mickievicz. Dalle 20 e sino alla conclusione delle iniziative serali, vietato il transito nelle medesime strade oltre a piazzale Napoleone I e viale Valadier.

Dalle 15 alle 19 manifestazione tra l’Esquilino e San Lorenzo. Previsto un corteo che parte da piazza Vittorio e arriva a piazza dell’Immacolata, dopo aver percorso via Principe Eugenio, viale Manzoni, via Giovanni Giolitti, via di Santa Bibiana, piazzale Tiburtino, via Tiburtina, via degli Equi e via dei Sabelli. Divieti di sosta, dalle prime ore di sabato, in piazza Vittorio e in largo dei Falisci. Possibili chiusure.

Dalle 16 alle 18:45, in Piazza Santi Apostoli, si svolge una manifestazione. Entro le 11, e fino al termine dell’evento, è predisposto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta (escluso disabili e a targa diplomatica) anche tramite la rimozione forzata, sull’intera piazza.

Dalle 19 alle 21:30, presso il Parco Archeologico del Colosseo, all’interno del Tempio di Venere, si tiene l’evento musicale, di stampo internazionale, “Marvels of Saudi Orchestra in Rome” organizzato dalla Commissione Musicale Saudita del Ministero della Cultura.

Entro le 00:30 di sabato e sino al termine dell’evento, è predisposto un idoneo servizio per lo sgombero da tutte le categorie dei veicoli in sosta (escluso eventuali autorizzati dal Dirigente dei Servizi di ordine pubblico) anche con la rimozione forzata, in via di San Gregorio, ambo i lati e nei due sensi di marcia da piazza di Porta Capena a piazza del Colosseo, in via Celio Vibenna, ambo i lati e nei due sensi di marcia da via di San Gregorio a piazza del Colosseo, in piazza del Colosseo, in via Sacra, in via di San Bonaventura, ambo i lati per un tratto di circa 200 metri da via Sacra, in via dei Fori Imperiali, ambo i lati tra piazza del Colosseo e largo Corrado Ricci, in via Clivio Felice di Venere, in piazza San Francesca Romana e in largo Gaetana Agnesi.

Dalle 18:30 scatta la chiusura del transito veicolare, per il tempo interessato dall’arrivo e dalla successiva uscita degli ospiti, in via Celio Vibenna e in via di San Gregorio, nella sola direttrice da piazza del Colosseo a piazza di Porta Capena.

Dalle 18 sono sospese le postazioni Taxi eventualmente presenti nelle aree di piazza del Colosseo, via di San Gregorio e via dei Fori Imperiali, tra Largo Corrado Ricci e Via Labicana.

DOMENICA 10 MAGGIO

Mattinata caratterizzata dalla Race for the Cure. Le prime modifiche alla viabilità sono in vigore da sabato con la chiusura al traffico, dalle 14, di via dei Cerchi da via di San Teodoro a piazza Bocca della Verità. Poi nella notte tra sabato e domenica la chiusura si estenderà tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro.

Dalle 4 di domenica chiude via Petroselli da piazza Bocca della Verità a Vico Jugario. Alle 5 di domenica sarà la volta della direttrice via di San Gregorio-Porta Capena-largo Vittime del Terrorismo-via Baccelli (da largo Fioritto a viale Terme di Caracalla)-viale delle Terme di Caracalla/lato Stadio.

Alle 6 chiuderanno via del Circo Massimo, via della Greca e piazza Bocca della Verità.

Dalle 9 la chiusura si estende all’intero percorso della manifestazione.

Le prime riaperture sono previste dalle 14:30 su via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole. Il ripristino della normale circolazione sull’intero percorso di gara è previsto per le 15:30.

Per quanto riguarda i divieti di sosta, scattano dalla notte tra sabato e domenica e interessano via Luigi Petroselli, via del Foro Olitorio, Vico Jugario, il lungotevere dei Pierleoni, il lungotevere Aventino, via di San Giovanni Decollato, via della Misericordia, piazza Bocca della Verità, via di Ponte Rotto, largo Amerigo Petrucci, via della Greca, via dei Cerchi, via del Circo Massimo e via dell’Ara Massima di Ercole.

Le modifiche per il trasporto pubblico

Modificati i percorsi delle linee H, 3, 8, 23, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 715, 716, 781, 916F, C3, N716, NMC e NME.

Più in dettaglio, sono limitate le linee 8, 44, 46, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 80, 190F, 715, 716, 781, 916F:

– la linea 8 dalle 9 limita a largo Cairoli;

– da inizio servizio, la linea 44 da via Montalcini, la 715 da via Tiberio Imperatore, la 716 da via Ballarin e la 781 dalla Magliana limitano sul lungotevere degli Alberteschi dove effettueranno capolinea provvisorio;

– la linea 46 in arrivo da Monte Mario, la 190F da largo Mombasiglio e la 916F da via Andersen dalle 8.30 limiteranno a via Paola dove effettua il capolinea temporaneo;

– le linee 52 e 53 limitano dalle 9 a piazza Barberini;

– la 60 da largo Pugliese limita dalle 8.30 a piazza dei Cinquecento;

– la 62 in arrivo dalla stazione Tiburtina, la 63 da via Rossellini e la linea 80 da Porta di Roma dalle 8:30 limita a piazza Barberini;

– la 71 limita a piazza dell’Esquilino.

La linea 3 Tram Porta Maggiore-stazione Trastevere è sospesa da inizio servizio alle 14, mentre la 3Nav Porta Maggiore-Valle Giulia svolge regolare servizio.

Le prime deviazioni iniziano nella giornata di sabato con la chiusura di via dei Cerchi. Dalle 14 di sabato sono così modificati i percorsi di C3, 81, 118, 160, 628 e 715.

I percorsi di gara

La gara sulla distanza dei 10 chilometri si svolge sul seguente percorso: via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza dell’Aracoeli, via di San Venanzio, via di San Marco, via delle Botteghe Oscure, via Florida, largo di Torre Argentina, corso Vittorio Emanuele II, piazza del Gesù, via del Plebiscito, piazza Venezia, via del Corso, piazza del Popolo, via del Babuino, piazza di Spagna, via dei Due Macelli, largo del Tritone, Traforo Umberto I, via Nazionale, via dei Serpenti, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via delle Terme di Tito, via del Monte Oppio, via delle Terme di Traiano, ingresso parco del Colle Oppio, viale Mizzi, piazza Martin Lutero, viale Domus Aurea, via Nicola Salvi, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale delle Terme di Caracalla, via Antoniniana, viale Baccelli, largo Fioritto,viale Baccelli, Porta Capena.

La corsa non competitiva da 5 chilometri da via Petroselli prosegue per via del Teatro Marcello, piazza Ara Coeli, via di San Marco, via delle Botteghe Oscure, via Florida, largo di Torre Argentina, corso Vittorio Emanuele II, piazza del Gesù, via del Plebiscito, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, Porta Capena e viale delle Terme di Caracalla.

Infine la passeggiata da 2 chilometri parte da via Petroselli e prosegue per via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna e via di San Gregorio.

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