L’edificio scolastico Tullio De Mauro interessato dai lavori di riqualificazione del CIS

I Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sono strumenti di programmazione negoziata che mirano ad accelerare la realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale, interregionale e regionale, spesso legati a grandi infrastrutture o a interventi di riqualificazione territoriale.

Nel caso di Roma, il CIS si concentra sull’efficientamento energetico delle scuole, con un finanziamento di 392 milioni di euro per 212 istituti. Il progetto è iniziato nel 2022 e si concluderà il 30 marzo 2026.

Spiccano gli oltre 7 milioni di euro per gli interventi nella scuola Elementare di via Monte Zebio (I Municipio), i quasi 5 milioni nell’IC di Piazza Winckelmann (II), gli oltre 3 milioni per la Scuola Media di via Don G. M. Russolillo (III), i circa 3,6 milioni per la centrale termica del 176° C.lo Colli Aniene (IV), gli oltre 2,8 milioni per l’Elementare di via Olcese (V), gli oltre 2,7 milioni per la Media D. Savio in via Casale Finocchio (VI) e gli oltre 3,6 milioni di euro per la Media di via del Fontanile Anagnino (VII). Si prosegue con gli oltre 3,7 milioni per la elementare di via di Grotta Perfetta (VIII), i quasi 3,7 milioni per la Media di via Ardeatina 1274 (IX), gli oltre 3,5 milioni per l’Elementare di via dell’Idroscalo (X), gli oltre 2,6 milioni per la Media di via Casetta Mattei, 279 (XI), gli oltre 4,4 milioni di euro per la Elementare dell’I.C. Carlo Forlanini in via Valtellina (XII), gli oltre 4,6 milioni per la succursale dell’Elementare Maria Capozzi in via Ennio Bonifazi (XIII), i quasi 3 milioni per l’Elementare di via Mazzatinti (XIV) e i circa 3,4 milioni di euro per la succursale dell’I.C. Enzo Biagi in via Orrea (XV Municipio).

Scrive in un post il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti: «Sono ufficialmente iniziati i lavori del CIS – Contratti Istituzionali di Sviluppo – nei quattro plessi scolastici del Municipio Roma IV:

• Tullio De Mauro (plesso Santi)

• Alberto Sordi (plessi Piazza Gola e Zanardini)

• Celli (Primaria e Piccinini)

Si tratta di interventi strutturali fondamentali:

– Riqualificazione energetica (cappotto termico, nuovi infissi, impianti termici, pareti ventilate, nuova illuminazione)

– Messa in sicurezza degli impianti

Un cambiamento profondo per rendere le nostre scuole più sicure, accoglienti e sostenibili. Un altro tassello del Piano Marshall del Comune di Roma e del Municipio Roma IV, reso possibile grazie all’instancabile lavoro dell’Assessora Ornella Segnalini, del Dipartimento SIMU e alla sinergia con il nostro Municipio. Un passo avanti concreto per il futuro delle nostre bambine e dei nostri bambini! Con me, come sempre, la nostra Assessora alla Scuola Annarita Leobruni, a cui va un grande grazie.»

