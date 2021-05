L’efficacia delle lettere sui giornali

Bello sarebbe se avvenisse sempre, però ogni tanto avviene, ogni tanto le lettere sui giornali sortiscono l’effetto desiderato.Ecco cosa scrivevo i una mia lettera pubblicata qualche giorno fa dal vostro giornale.

“Si sono schiusi i primi graziosi fiorellini del rovo in via Urbano Cioccetti, nel quartiere Colli Aniene, a Roma… Quest’aiuola è diventata una sorta di discarica per gli automobilisti che lavano la propria macchina nell’autolavaggio presente nella strada. Vi si trova di tutto: guanti, pneumatici, borse vecchie, parasoli vecchi, bottiglie, tutte cosine delle quali gli automobilisti con scarso senso civico, si disfano dopo aver lavato e lucidato con cura la macchina… A mascherare un po’ l’immondizia nell’aiuola ci sono le erbe selvatiche che, rigogliosissime in questo periodo, in alcuni tratti hanno invaso quasi completamente il marciapiede… Immagino che un giorno, in vista delle elezioni e magari dopo la pubblicazione di queste righe, in via Urbano Cioccetti arriveranno operatori ecologici e giardinieri. Ecco, io a questi ultimi vorrei consigliare di tagliare le piante spontanee, ma di non toccare il rovo che si adagia sul marciapiede, giacché un rovo in città, una bella siepe di more in città, è un po’ una rarità. Potrebbe diventare persino un’attrazione turistica. E poi nei pressi incontro sempre una coppia di merli che d’inverno si nutrono delle bacche di ligustro. Sarebbe un peccato privarli delle more che matureranno a fine estate”.

Il giorno è già arrivato. Dopo anni in cui il rovo e le altre piante hanno avuto tempo di crescere, questa mattina strada e marciapiede avevano cambiato aspetto: sparita l’immondizia nell’aiuola e nella strada, completamente tagliate le piante spontanee.

Il mio ironico suggerimento, però, non è stato ascoltato, giacché anche il rovo è stato eliminato.

Un po’ di dispiacere per la coppia di merli che quest’estate non troveranno le more. E un po’ di dispiacere per le bellissime piante di cardo che crescevano altissime nella strada in cui sbocca via Cioccetti.

Hanno tagliato pure quelle.