Legalità, patto per Montespaccato

Legalità in campo a Montespaccato. Quartiere, Istituzioni e Società civile rispondono uniti agli atti di vandalismo che hanno distrutto, ad agosto, la Sala polifunzionale dell’impianto sportivo “Don Pino Puglisi”, utilizzata per attività di studio, laboratori e corsi.

All’evento ha partecipato il Sindaco Gualtieri, accolto dalla Presidente del Municipio XIII, Sabrina Giuseppetti, e dal Presidente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Asilo Savoia”, Massimiliano Monnanni. Il primo cittadino ha visitato la sala vandalizzata e parzialmente riallestita anche grazie al contributo di ragazze e ragazzi del quartiere. Nel campo da calcio del centro è stato poi proiettato, sul megaschermo, il cortometraggio “Montespaccato, legalità in campo”.

Sono intervenuti all’evento anche l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e quello al Patrimonio Tobia Zevi, unitamente ad alcuni consiglieri della Regione Lazio.

“Quello che è accaduto è stato un attacco vergognoso e qui esprimiamo la nostra vicinanza e diciamo: è inutile che ci proviate, quanto più attaccherete il Montespaccato tanto più saremo uniti a difenderlo e invece di andare indietro andiamo avanti. Faremo ancora di più e meglio – ha detto il Sindaco Gualtieri – Massimiliano Monnanni, presidente dell’Asilo Savoia, ci sta mettendo il cuore e fa di questo non solo un gruppo sportivo ma una comunità di persone parte di un progetto comune per questo luogo, questo quartiere e per la città.

Un modello di come dall’abisso dell’illegalità si possono costruire percorsi di rigenerazione non solo di luoghi e beni, ma soprattutto di persone e legali sociali attorno ai valori puliti dello sport, con risultati splendidi come i vostri che ci rendono orgogliosi e tifosi del Montespaccato. Dobbiamo fare un ulteriore passo avanti nel sostegno a questa realtà e nel rafforzamento dei legami positivi con il quartiere”.

L’obiettivo del Patto per Montespaccato è quello di definire un modello di sviluppo sociale a rete in grado di corrispondere ad esigenze concrete della comunità dando seguito ai programmi di inclusione sociale, formazione, promozione dei diritti di cittadinanza e inserimento lavorativo delle giovani generazioni e di altri soggetti svantaggiati mediante la promozione della pratica sportiva.

