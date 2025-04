Legambiente Lazio: finalmente inaugurata una strada scolastica nel Municipio Roma 3

Un nastro d’asfalto di 100 metri diventa uno spazio pubblico pedonalizzato centrato sull’uomo: un’area colorata da un’opera d’arte realizzata dalla street artist Gio Pisone, sulla base del progetto “Asphalt art”, opere visive su carreggiate (intersezioni e attraversamenti pedonali), spazi pedonali (piazze e marciapiedi) e infrastrutture urbane (cabine dei servizi, barriere del traffico, sottopassaggi).

L’opera d’arte, che rappresenta “Un tappeto volante”, è stata scelta con il coinvolgimento diretto della cittadinanza: in più di 2000 hanno votato questo bozzetto preferito tra tre proposte.

Con questa pedonalizzazione vengono raggiunti molti obiettivi sociali diversi, quali entrare e uscire dalle scuole Aristofane, Iss Donato Bramate, la Montessori, dalla Biblioteca Comunale “Ennio Flaiano”, il Teatro Libera-Mente in assoluta tranquillità, fermarsi a chiacchierare senza la presenza asfissiante delle auto, limitare gli incidenti stradali, far respirare un pezzo di quartiere per combattere le isole di calore, per la gioia dei bambini, manifestata durante l’inaugurazione.

“Un pezzo di strada libero da auto che diventa attraente per le persone del quartiere per socializzare: un intervento di urbanismo tattico che punta a migliorare la sicurezza stradale e valorizzare le aree vicino alle scuole.

A Roma abbiamo bisogno di 10, 100, 1.000 strade pedonali per tornare a respirare. Roma deve andare avanti su questa strada: togliere spazio alle auto per restituirlo alle persone.

Realizzare corsie per ciclisti e micromobilità elettrica, il Grab; aumentare la sicurezza per i pedoni, ampliare i marciapiedi, istituire Zone 20 e 30. In altre parole un ridisegno della città a favore delle persone che la vivono.”, dichiara Amedeo Trolese responsabile mobilità di Legambiente Lazio.

Il progetto di Asphalt Art è risultato vincitore di un bando, grazie a una donazione di 25mila dollari da Bloomberg Philanthropies.

All’inaugurazione, alle 15, erano presenti oltre al Sindaco Roberto Gualtieri, anche l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, il minisindaco del Municipio III, Paolo Marchionne, che ha creduto al progetto e lo ha fortemente voluto nel “suo” territorio.

La realizzazione ha visto protagonisti, l’assessorato alla Mobilità del Municipio Roma 3, Roma Servizi per La Mobilità e l’assessorato capitolino alla Mobilità sulla spinta dell’Associazione “Street for kids”.

Al termine della inaugurazione, i bambini della Scuola Montessori insieme al Sindaco e al Presidente del Municipio hanno piantumato un albero.

Italo Calvino, scriveva nelle Città invisibili: “Ogni volta che si entra nella piazza ci si trova in mezzo a un dialogo“. E di dialogo in questo momento storico ce ne è tantissimo bisogno.

