Arriva la prima Asphalt Art di Roma: il Tufello fa scuola

Una strada scolastica che diventa un’opera d’arte: è tutto pronto al Tufello, dove oggi lunedì 28 aprile via Monte Ruggero si trasformerà ufficialmente nel primo esempio romano di “Asphalt Art”, arte sull’asfalto al servizio della sicurezza.

Alle 15.00, con una cerimonia alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e il minisindaco del III Municipio Paolo Marchionne, sarà inaugurata la prima strada scolastica artistica della Capitale.

Non solo una corsia colorata, ma un vero progetto di urbanismo tattico, pensato per rendere più sicuri e più belli gli spazi urbani davanti alle scuole.

L’opera, firmata dallo street artist Gio Pisone, è frutto di un percorso condiviso: sono stati infatti i cittadini a scegliere il bozzetto preferito tra tre proposte, votando tramite il sito del dipartimento Mobilità.

Un lavoro di squadra che ha portato a un risultato unico, dove l’arte si fonde con la vita quotidiana, rendendo i percorsi casa-scuola più visibili, più accoglienti e più protetti.

Il progetto rientra nell’iniziativa internazionale “Asphalt Art” e ha potuto contare su un finanziamento di 25mila dollari grazie alla Bloomberg Philanthropies.

L’obiettivo? Non solo decorare, ma trasformare la strada in uno spazio più sicuro e a misura di bambino, riducendo i rischi di incidenti e rallentando il traffico veicolare.

Via Monte Ruggero, cuore del Tufello, diventa così il simbolo di un nuovo modo di vivere la città: più colori, più partecipazione, più attenzione ai pedoni e ai ciclisti.

A coordinare l’intervento anche Giorgio De Finis, con il suo Museo delle Periferie, a confermare come dalle aree meno centrali di Roma possa partire una rivoluzione urbana fatta di creatività e sicurezza.

Dopo il taglio del nastro, sarà il momento di camminare — o pedalare — sopra un’idea concreta di futuro: quella di una città più viva, più bella e finalmente più a misura dei suoi cittadini più piccoli.

