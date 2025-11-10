Letterina a Carlo Verdone, Sindaco per un giorno

Ieri mi è capitato di seguire in tv un’intervista al famoso attore e regista Carlo Verdone, che annunciava di essere stato nominato da Gualtieri Sindaco di Roma per un giorno, il 17 novembre 2025.

Verdone ha espresso il desiderio di girare la città con Gualtieri passando dalle Periferie… E allora ecco la richiesta che formulo a Verdone:

«A Carlè, te lo chiede un cittadino qualunque, povero di talenti e pieno di difetti, tra cui quello di indignarsi e non rassegnarsi davanti allo scadente governo locale … : per favore, nun te presentà come Sindaco nel Quadrante Togliatti/Prenestina/Collatina…. In fondo quel tuo giorno da Sindaco dovrà essere una festa…. ebbene, qui nun c’è gnente da festeggià. Cito (mi scuso coi lettori che conoscono a memoria i temi) qualche “problemuccio” a caso, tra i tanti che affliggono l’area sopra citata:

Tramvia Togliatti: cantiere aperto da vari mesi, con fine lavori fissata per maggio 2026, ma è molto improbabile che verrà rispettato questo termine, visto che gran parte del cantiere è rimasta sostanzialmente ferma almeno da maggio a settembre scorsi (… “ballano” 100 ml di € di finanziamento PNRR…)

Area Teatro Tendastrisce Togliatti, abbandonata da molti anni, con alcuni gravi incendi “all’attivo”, e degrado crescente: dopo l’ordinanza del tuo Collega Gualtieri, che disponeva la bonifica del sito entro 30 gg a carico dell’ex gestore, e sanciva che in caso contrario sarebbe intervenuto il Comune rivalendosi poi sul gestore, stiamo ancora aspettando tale bonifica, per la quale si sente dire siano già disponibili i 400.000 € necessari…ma dopo 6 mesi il degrado, l’abbandono e “la monnezza” sono ancora tutti lì… e ogni giorno che passa è per noi abitanti una ferita in più…

Aspettiamo i prossimi incendi? Ricordo che in adiacenza al sito sorgono un asilo nido, una scuola superiore, due alberghi, degli uffici municipali, negozi e abitazioni!!

Ruderi del Parco Prampolini: dopo reiterate richieste (una anche da parte di “Italia Nostra”) di salvaguardia di tali siti (edifici sepolcrali del quarto sec. d.C.), assediati da alberi cresciuti spontaneamente, con lampade di illuminazione serale spente e non sostituite, e ancora molti altri problemi di degrado, la Sovrintendenza Capitolina ci ha comunicato di “non essere competente” nella cura di tali beni pubblici …. poiché il Comune di Roma, Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative, entratone in possesso il 9/12/2019 … non li ha mai dati in consegna a detta Sovrintendenza!!!

….Dopo ‘sti fatti, caro Carlo Verdone, credo di essere legittimato (senza pretendere che gli altri cittadini la pensino come me) a chiederti, anzi a supplicarti…de nun passà de qua…per una semplice ragione: … già me ‘ncazzo tutti i giorni che esco de casa e vedo l’abbandono di cui sopra … ora dover subire la presenza non di uno (Gualtieri), ma addirittura di due Sindaci, sarebbe come vedersi girare il coltello nella piaga… A Carlè damme retta, è mejio che nun se vedemo… Con stima e simpatia.»

