L’“ex Presidente” del IV Municipio e il Depuratore Roma Est

Caro direttore, Le inviamo come comitato Italia Viva IV Municipio, in allegato un articolo relativo al depuratore Acea di Roma est, per far presente la nostra posizione, con la preghiera di pubblicarlo.

“Ho personalmente assunto un impegno con i cittadini di Colli Aniene rispetto alle problematiche segnalate circa il depuratore Roma Est questa mattina sono stata a visitare l’impianto”. La Della Casa cerca la facile “passerella” ma fa i conti senza l’oste: i cittadini informati non dimenticano quattro anni di gestione fallimentare, inclusa l’annosa vicenda del depuratore di Roma Est.

La Della Casa si presenta come “ex Presidente”, forse per ricordarci che lei non vale 1 ma vale ben più dei 24 consiglieri del IV Municipio (inclusa la sua intera maggioranza a 5 stelle) eletti in rappresentanza di oltre 176.000 cittadini, che l’hanno recentemente sfiduciata. Come nulla fosse, infatti, Roberta Della Casa, rimane avvinghiata alla sua poltrona, perché imposta come Sub Commissario per il IV Municipio dalla Sindaca Raggi, suo nume tutelare e ispiratrice politica e presto, ci auguriamo, futura “ex” anche lei. Un atto di vero bullismo politico, è stato detto, che considera la democrazia un inutile orpello.

Anche sul tema del depuratore, come sui tanti dossier trattati dalla “ex” e dalla sua “ex giunta”, c’è ben poco da gioire e molto da recriminare. Una azione meritoria su questo tema (e non solo) va riconosciuta al CdQ Colli Aniene Bene Comune ed alla Presidente Gabriella Masella, che vigila costantemente sui problemi, mettendo le autorità municipali continuamente di fronte alle proprie responsabilità.

E così è stato anche in questa occasione: ma dov’è stata la “ex” in questi 4 anni? Miasmi e rumori notturni insopportabili, strade di accesso che si deteriorano perché sottoposte ad un via vai di mezzi pesanti provenienti da altri depuratori. L’”ex” sorvola tranquillamente sulla “puzza”, nonostante le reiterate richieste di chiarimenti nel merito. Sui rumori dice “ho chiesto tre misurazioni”, eseguite a distanze diverse dimenticando che le verifiche dovrebbero essere indipendenti, improvvise e condotte anche di notte, quando si manifestano i problemi maggiori, soprattutto in estate, quando le finestre sono aperte. “Il sito è sempre vigilato”, aggiunge, tranquillizzandoci sul traffico di camion che sovraccaricano l’impianto “ed accedono esclusivamente mezzi autorizzati a scaricare”, quasi che i mezzi possano arrivare senza l’autorizzazione di Acea.

Insomma l’ennesimo esempio di come il populismo (non) affronta i problemi e cerca invece di cavalcarli.

Il RISULTATO dell’interessamento della “ex”? ovviamente il NULLA.

La realtà? “se gli abitanti di questo quartiere segnalano un disagio questo deve essere preso in seria considerazione da chi è stato eletto per risolvere queste problematiche”, a dirlo è Antonio Barcella sulla storica testata on line del quartiere www.collianiene.org, dove è possibile reperire una informativa esaustiva sul problema. Sono infatti ancora tanti i cittadini che lamentano la persistenza dei problemi e che denunciano il rischio di una riduzione del valore economico della propria abitazione, tanto che qualcuno comincia a parlare di class action contro l’ente responsabile dell’impianto: ACEA ATO2.

Ma la “ex” è già oltre e pensa alla prossima “passerella”.

Alfredo Letizi, comitato Italia Viva IV Municipio