Liberiamoci di corsa, in ricordo di Paola Pigni

Una bella mattinata di sole ha reso brillanti i colori del Parco Archeologico di Villa dei Gordiani, ma a risplender non erano solo i fili di erba, le gemme ed i fiori appena sbocciati, erano soprattutto i volti dei numerosissimi partecipanti che hanno contribuito con il loro impegno e la loro passione a rendere unico l’evento.

Liberiamoci di corsa, l’evento sortivo realizzato il 20 marzo all’interno del Parco Archeologico di Villa dei Gordiani, è stato un modo gioioso ed impegnativo di rendere omaggio al ricordo di un’atleta medaglia olimpica nel 1972 a Monaco e più volte campionessa mondiale nella specialità di corsa campestre: Paola Pigni, venuta a mancare nel 2021

Patrocinata dal Municipio V e dalla FIDAL Capitolina, la manifestazione anche grazie alla collaborazione di numerose società sportive (Villa Gordiani – G. Castello, Acsi Italia Atletica, RCF Roma Sud, Tirreno Atletica Civitavecchia, GSBR, Astra Atletica, Scavo 2000, Acsi Campidoglio, Runner Trainer, Kronos, Nissolino Sport, Atletica Monterotondo, Ponte di nona, Start up, Colleferro segni, ADS Romatletica, S.S. Lazio atletica leggera, Esercito sport & giovani , A.S.D. Villa de Sanctis, A.O.C. TEAM – ASD, ACLI 3° Millennio, cooperativa “Assalto al Cielo”, PGS Borgo Don Bosco, Polisportiva Popolare Villa Gordiani) ha permesso ai numerosi atleti in erba, è proprio il caso di dirlo, di potersi cimentare in un’attività molto complessa, talentosa e faticosa ma poco conosciuta, o meglio poco amata dal grande pubblico: la corsa campestre.

La quinta scenografica di Villa dei Gordiani, lato Via Olevano Romano, ha permesso alla Cooperativa Assalto al Cielo di allestire un percorso di gara perfetto.

Ragazzi, adolescenti e non più adolescenti hanno potuto partecipare gareggiando i primi e prendendo parte gli ultimi alle attività non agonistiche presentate nella mattinata e tutte vissute all’insegna dell’amore dello sport, dei suoi valori e soprattutto con il costante pensiero rivolto alla testimonianza a favore della lotta contro la brutale violenza perpetrata contro le donne.

Mauro Caliste, Presidente del V Municipio, Riccardo Viola, Presidente CONI Lazio, Tiazina Biolghini, consigliera capitolina, delegata alle Pari Opportunità e Politiche sociali e tutti gli altri intervenuti hanno mostrato con la loro presenza il loro essere impegnati nella lotta alla violenza di genere.

In particolare, i due presidenti presenti hanno ribadito come iniziative come queste sono molto utili non solo per permettere di poter condividere le nobili emozioni sportive ma anche per poter fornire un luogo ed un momento di confronto, di dialogo, di presa di consapevolezza nei confronti di una piaga sociale e culturale come quello della violenza contro le donne.

I vincitori? Oltre, naturalmente, ai giovani atleti che hanno corso nel tempo migliore divisi per le diverse categorie, tutti i partecipanti, tutti gli accompagnatori, tutti coloro che per una mattinata hanno dimostrato come vivendo lo sport si possa testimoniare a favore una causa e vivere il proprio territorio nel migliore dei modi.