Libri gratuiti per la scuola primaria: tutte le informazioni

Roma Capitale assicura a tutti gli alunni/e delle scuole primarie, statali e paritarie residenti la fornitura gratuita dei libri di testo attraverso il sistema delle Cedole Librarie Digitali, titoli di valore predefinito e differenziato secondo la classe di frequenza. Dallo scorso anno, la procedura è stata completamente digitalizzata.

Il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale ha pubblicato l‘AVVISO relativo all’annualità 2025-2026. Il termine ultimo per l’utilizzo della cedola digitale è il 20 gennaio 2026. Sarà possibile recarsi direttamente presso una delle librerie convenzionate, fornendo unicamente il codice fiscale dell’alunno/a all’esercente.

Per conoscere nel dettaglio tutti i passaggi per avere la fornitura gratuita di libri, leggi l’informazione di servizio a cura del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale.

