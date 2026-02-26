“L’incidente Perfetto” al Teatro degli Audaci

Paola vive in una bella casa di periferia con il marito Giacomo. Quando una sera riceve la visita inattesa di Franco, vecchio socio d’affari del marito, la situazione che sembrava normale si trasforma rapidamente in un gioco psicologico pericoloso.

Franco, affascinante e inquietante allo stesso tempo, le rivela di conoscere la sua relazione con Marco, un giovane amico di famiglia, e insinua che Giacomo potrebbe scoprirlo da un momento all’altro. Con un tono ambiguo, le suggerisce che esiste un modo per evitare che il marito soffra: “un incidente perfetto” che risolverebbe tutto. L’arrivo di Marco e poi di Giacomo aumenta la tensione: i segreti diventano più difficili da nascondere, le menzogne più complicate da sostenere. Nel crescendo di paura, desiderio e sospetto, Paola è costretta a interrogarsi su quanto sia disposta a spingersi per proteggere la sua vita, la sua reputazione e il lusso che ama.

Una commedia-thriller “L’incidente Perfetto”, raffinata, ambientata in un unico salotto, dove l’ironia di Tremblay si mescola a un’atmosfera di suspense crescente, tenendo il pubblico col fiato sospeso fino all’ultima battuta.

Ma per non dare ulteriori anticipazioni la Compagnia degli Audaci (in via G. De Santis 29 a Vigne Nuove) invita il suo calorosissimo pubblico a chiamare il numero 06 94376057 e prenotare il posto in prima fila per lo spettacolo “L’incidente prefetto” che sarà in scena al Teatro degli Audaci dal 5 fino al 22 marzo 2026!