«L’Italia si sta ‘orbanizzando’, abbiamo bisogno di fare conoscere la situazione del nostro Paese all’estero»

Venerdì 12 aprile 2024 organizzato da ClubMediaItalie per celebrare il suo ventennale, si è svolto nella sede della Fnsi a Roma il convegno sul tema: ‘Comunicare l’Italia in Europa nell’era post-Euronews’.

«Siamo felici ospitare questo incontro – ha detto Alessandra Costante, segretaria generale del sindacato dei giornalisti, nel suo discorso di apertura dei lavori – anche se purtroppo si svolge in un giorno molto triste. Infatti è notizia di queste ore che sono stati presentati in Commissione giustizia al Senato emendamenti che reintroducono il carcere x i giornalisti in caso di diffamazione. Questo Paese si sta ‘orbanizzando’, abbiamo bisogno di fare conoscere la situazione dell’Italia all’estero. Vi ringrazio er quanto avete fatto nella vicenda che ha riguardato Euronews, e di essere qui a Roma».

Significativo l’intervento del presidente di ClubMediaItalie, Paolo Alberto Valenti: «Siamo qui per raccontare il grave problema dell’informazione in Europa: un’informazione non ancora continentale e che invece ha bisogno di parlare in tante lingue, di avere tanti giornalisti e di saldare il continente. Questo è uno degli obiettivi di ClubMediaItalie-ClubMediaFrance, organismo che da 20 anni cerca di far sì che il progetto di un giornalismo multilingue e la proiezione dell’Italia a livello internazionale siano effettivi. Speriamo che non sia un’utopia nonostante la disgregazione del canale televisivo Euronews, da cui molti di noi vengono, che sta vivendo una stagione abbastanza difficile con una grande riduzione del personale».

Al dibattito, moderato dal direttore di Valori.it Andrea Barolini, hanno partecipato tra gli altri il presidente del Cnog Carlo Bartoli, Giacomo Mazzone (vicepresidente di ClubMediaItalie), Lucio Caracciolo (direttore di Limes), Pier Virgilio Dastoli (giornalista e accademico), l’avvocato Ivan Callari, Elia Cunzi (tesoriere di ClubMediaItalie) e la giornalista Maria Bologna.

