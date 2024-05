Largo Beltramelli, “Assemblea Generale annuale del Quartiere”

Il Presidente del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, sig. Pericle E. Bellofatto, informa la cittadinanza dei Quartieri di Pietralata e Portonaccio che mercoledì 15 maggio 2024, alle ore 17.30, è convocata, presso il Salone delle Feste della parrocchia di San Romano Martire, con ingresso da via delle Cave di Pietralata n. 81A, l’Assemblea Generale del Quartiere.

Il Presidente comunica, inoltre, che il Comitato è operativo sia nella zona di largo Beltramelli e tutte le strade ampiamente limitrofe che in quella del mercato di San Romano e, anche qui, in tutte le strade limitrofe.

Questo l’ordine del giorno:

Discussione ed approvazione della “Relazione” del Presidente sulle attività svolte nel 2023 e di quelle previste per il 2024.

Discussione ed approvazione del bilancio consuntivo del 2023.

Discussione e approvazione del bilancio preventivo del 2024.

Modifica parziale dell’art. 4, lettera c, ultimo capoverso, dello Statuto. (possibilità di aumentare a tre i mandati consecutivi del Presidente).

Informativa sui tanti progetti previsti nel quartiere.

Varie ed eventuali (proposta del C.D. di rendere via B. De Ritis a senso unico).

Tutta la cittadinanza del quartiere è invitata partecipare, per dare il proprio contributo per migliorare la qualità della vita del Quartiere.

