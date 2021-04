L’ortica di via Olevano Romano cresce copiosa ed indisturbata

Vorremmo smetterla di documentare il degrado che abbonda in ogni dove del territorio del Municipio V. Vorremmo in sostanza raccontare con le immagini uno dei tanti spot e tweet che il Sindaco in persona pubblica a raffica sui network, invece niente o quasi ed ecco che siamo costretti a raccontare di rifiuti non ritirati al Parco di Villa De Sanctis o della distesa di infestanti e margherite selvatiche che fanno da cornice alla recinzione lungo la via Casilina.

Oppure, come è successo questa mattina, su segnalazione di un cittadino ambientalista doc, andare ad ammirare la distesa di ortica che si è letteralmente impadronita del tratto di marciapiede di via Olevano Romano che va dal Capolinea del bus 412 fino a ridosso del Colombario all’incrocio con la Prenestina.

Uno spettacolo che oltre all’evidente stato di degrado, crea anche problemi al passeggio dei bambini e degli amici a quattro zampe, visto che non sono immuni al potere urticante di questa erba infestante!

I nostri servizi sempre ampiamente documentati. E altro non sono che inviti (purtroppo inascoltati) alle amministrazioni municipali e comunale a fare qualche spot e tweet in meno e a programmare servizi degni di essere chiamati tali e di apportare decoro anche in periferia.