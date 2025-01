Luca Parisi e Valentina Raponi vincono Corri per la Befana 2025

Si è conclusa con un grande successo la 31ª edizione della “Corri per la Befana”, la tradizionale corsa che ogni anno anima le strade di VII Municipio di Roma e del Parco degli Acquedotti.

Circa 2.500 atleti hanno voluto chiudere in bellezza – correndo – le feste natalizie e rendere così omaggio alla manifestazione podistica che ha celebrato l’Epifania con una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e della gioia condivisa.

Il successo è andato a Luca Parisi, della S.S. Lazio Atletica Leggera, con il tempo di 32:18. Per lui una parziale consolazione dopo la sconfitta nel derby calcistico di ieri sera. Alle sue spalle Domenico Liberatore, della Podistica Solidarietà (33:19) e Marco Tarnauceanu, della A.S.D. Kronos Roma (33:41).

In campo femminile ha trionfato Valentina Raponi, della Tiburtina Running A.S.D., che ha fermato il cronometro sui 41:00. Sul podio anche Chiara Collatina, della Podistica Solidarietà (41:37) e Virgina Petrei, della S.S. Lazio Atletica Leggera (41:40).

Alle 10.00 in punto è stato dato il via a questa 31^ edizione della Corri per la Befana, manifestazione organizzata dal Roma Road Runners Club e dal Centro Sportivo Italiano, sotto l’egida della FIDAL LAZIO ed il patrocinio di Roma Capitale Municipio VII.

Tre gare in una: una gara competitiva di 10,100 km, oltre a due attività ludico-motorie non competitive di 10,100 km (corsa o passo libero) e la Befana Happy Run di 3 km (quest’ultima partita alle 9:45).

La Corri per la Befana è ormai da anni un evento imperdibile nel panorama del running capitolino perché è il primo appuntamento delle corse su strada del nuovo anno.

Il Parco degli Acquedotti e l’itinerario della corsa, inoltre, conferiscono un valore aggiunto all’intera rassegna, punto di riferimento per tutti i runners di Roma e del Lazio.

L’evento del 6 gennaio è stato anticipato dal consolidato appuntamento “Aspettando la Befana”, svolto domenica 5 gennaio.

Una giornata svolta nel campo sportivo della chiesa di San Policarpo, diventato per l’occasione il Villaggio della Befana, con attrezzature, percorsi di atletica e attività ludiche-motorie per i più giovani.

