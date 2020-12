“Luci e Ombre”, mostra fotografica di Federico Mancuso

“Luci ed ombre” è la mostra fotografica dell’artista Federico Mancuso che sarà inaugurata presso la Galleria Margutta Home, in via Margutta 55, Roma, sabato 19 dicembre 2020 dalle ore 15,00 con la partecipazione speciale dell’attore Vincenzo Bocciarelli.

La pienezza della luce si alterna armoniosamente alle ombre con una naturale perfezione che rende anche gli scenari più semplici ricchi di una bellezza emozionale: è quanto emerge dagli scatti dell’artista Federico Mancuso, giovane fotografo e regista, già affermato a Roma nel campo della Moda, che inaugura la sua prima Mostra fotografica personale proprio nella principale Via di Roma dedicata all’arte figurativa, Via Margutta.

Tra i soggetti delle sue fotografie emergono le colonne della Chiesa di San Paolo fuori le Mura: la luce del sole si alterna alle ombre del colonnato in un gioco di straordinaria bellezza che trasmette un senso di maestosa serenità.

È la vivacità invece a pervadere le figure geometriche catturate dall’obiettivo a Malta e a Dubai, dove il contrasto tra luce ed ombra crea l’illusione di un movimento danzante.

Ad ispirare la Mostra, proprio negli ultimi giorni dell’anno è un messaggio di speranza e l’augurio che l’arrivo del nuovo anno coincida con un passaggio dall’ombra alla luce.

Le opere di Mancuso, infatti, rimarranno in esposizione presso la Galleria Margutta Home fino al 20 Gennaio 2021.

Curatrice della Mostra è l’Associazione no profit Feel che promuove la Moda, l’Arte, il Cinema, la Cultura e la Solidarietà, il rispetto della Natura, esaltando di quest’ultima il ruolo chiave nell’esistenza umana, anche attraverso l’Arte o l’Artificio umano.

Dopo il successo del Feel Heart Green Festival Emotions dedicato all’anno internazionale della salute delle Piante, Antonella Ferrari, Presidente dell’Associazione ha scelto per il lancio della mostra fotografica di Federico Mancuso una guest star: Vincenzo Bocciarelli, noto attore e conduttore che durante il lockdown, causato dal Covid 19, ha dato vita al progetto “Sulle ali dell’Arte” con il Programma in diretta su Facebook e Youtube “Bocciarelli Art Home Theatre”.

Per l’inaugurazione della Mostra “Luci ed Ombre”, Bocciarelli realizzerà una nuova opera in diretta social che sarà posta in vendita e il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Salvamamme, che opera da oltre quindici anni a tutela delle mamme e dei neonati.

Nel rispetto delle vigenti norme di contenimento del Virus Covid 19, l’ingresso alla mostra “Luci e Ombre” sarà contingentato e non saranno ammesse più di quattro persone per volta. E’ obbligatoria la prenotazione tramite WhatsApp presso la Segreteria Organizzativa, associazione no profit Feel, al 3334159729.

E. B.