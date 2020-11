L’ultima opera di Laika: “La Sindaca Raggi sgombera il Nuovo Cinema Palazzo”

Questa mattina, 27 novembre 2020 in via degli Etruschi, nello storico quartiere San Lorenzo di Roma, è comparso un nuovo poster della street artist Laika. Il disegno raffigura la sindaca Virginia Raggi vestita in tenuta antisommossa.

“La sindaca decide di continuare la sua campagna elettorale all’insegna dell’ideologia del decoro e della legalità con lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo, uno dei luoghi più vivi del panorama culturale romano. Non è questa l’idea di città che mi piace“, ha dichiarato l’artista.

L’opera fa parte del progetto “Make Roma Great Again” iniziato con il poster di Vittorio Sgarbi poco più di un mese fa.