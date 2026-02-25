Luna Ribelle a Tor Pignattara di Valeria Garbati

“Luna Ribelle a Tor Pignattara” è un romanzo di Valeria Garbati sulle relazioni affettive non solo tra le persone ma anche tra queste ed il territorio in cui vivono: Tor Pignattara, sfondo e protagonista della narrazione, verso cui i personaggi manifestano un legame viscerale che va oltre il semplice abitare.

Il quartiere è parte dell’identità, e ne segna la crescita, la formazione, le amicizie. il senso estetico, le opportunità.

Così la difesa del Comprensorio Casilino, il gioiello storico e naturalistico, oggetto di una speculazione edilizia al centro del romanzo, diventa un collante potente e fattore determinante nel loro sviluppo identitario dei protagonisti.

I protagonisti sono un gruppo di adolescenti che tra le vie del quartiere disegna il suo percorso di formazione e funge da traino alla narrazione e gli adulti, che, più o meno consapevolmente, li ispirano e ne vengono ispirati fino a trovare loro stessi una dimensione più risolta.

La sfera emotiva di ognuno, infatti, pur nella caratterizzazione dell’età, della diversità di temperamento, della cultura di provenienza, converge e si specchia nell’altro e l’innesco di questo processo virtuoso e salvifico è proprio la battaglia per il Comprensorio che diventa un atto di consapevolezza, una rivendicazione del diritto ad esistere.

In questo senso trovano un buon equilibrio sia la dimensione intima e personale che quella civica e sociale incentrata su temi globali come la multiculturalità, l’ambiente e la gestione degli spazi urbani.

Pur nella sua caratterizzazione geografica, il romanzo acquista un respiro più ampio, sia perché celebra il potere dei sentimenti, sia perché travalica i confini fisici e reclama una sorta di democrazia territoriale che sancisce il dovere per le istituzioni di garantire a tutti, indistintamente, la stessa qualità ambientale, gli stessi servizi, le stesse opportunità.

