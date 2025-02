Lunedì 17 marzo apre il nuovo ponte dell’Industria

Il nuovo ponte dell’Industria aprirà alla circolazione lunedì 17 marzo. Dopo l’incendio dell’ottobre 2021, il nuovo ponte sarà più largo e resistente, percorribile da tutti i tipi di mezzi e con due passerelle protette e sicure per i pedoni e per i ciclisti.

Ad annunciarlo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in qualità di Commissario Straordinario del Giubileo, che ha spiegato durante una diretta radiofonica: “Si tratta di un ponte nuovo. Il vecchio già aveva una portata molto bassa, 7 tonnellate, non reggeva gli autobus. Poi dopo l’incendio la portata era scesa a 3,5 tonnellate, era quindi inutilizzabile. Avremmo dovuto chiuderlo, invece abbiamo deciso di fare un nuovo ponte, ma molto più capiente“.

Il nuovo ponte potrà portare 30 tonnellate e sarà percorribile anche dagli autobus.

“È stato un lavoro titanico, per gennaio non ce l’hanno fatta. Ma a discolpa di chi lavora lì notte e giorno devo dire che i lavori sono partiti a luglio 2023. Ci sono pochi casi in cui in meno di due anni si fa un ponte di quella complessità. Abbiamo dovuto chiamare esperti norvegesi che costruiscono le piattaforme petrolifere nell’oceano per utilizzare la loro tecnologia e ‘sparare’ 58 piloni di cemento in profondità, perché l’alternativa era fare una diga e chiudere il Tevere.

Il ponte poi è stato spinto 20 cm al giorno e ora lo stanno abbassando piano piano: una cosa enorme. Facciamo ammenda, siamo stati troppo fiduciosi a dire che avremmo fatto il record del mondo e ce l’avremmo fatta a gennaio. Però in meno di due anni abbiamo fatto il ponte. Dopo il tunnel di Piazza Pia – ha concluso Gualtieri – il ponte dell’Industria credo sia una sfida ingegneristica di cui dobbiamo essere fieri“.

