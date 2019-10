Lungo la via Francigena nel V municipio

Il Centro di Educazione Ambientale del Municipio Roma V, con la collaborazione dei volontari di Servizio Civile, partecipa all’ottava edizione della Giornata Nazionale del Camminare, organizzata da FederTrek.

La camminata attraverserà i quartieri del Municipio V seguendo un itinerario storico, culturale, artistico e ambientale toccando i seguenti punti di interesse: Quarticciolo, Parco Palatucci, Parco di Centocelle, Villa De Sanctis, Villa dei Gordiani e parco delle Energie (ex Snia),

Appuntamento ore 9.30, 13 ottobre 2019 – Biblioteca Quarticciolo – Via Castellaneta 10 Arrivo alle ore 12.30 circa – Parco delle Energie – Via Prenestina 175 (ex Snia).

Durata del percorso 3 h circa – 12 km.

Per ulteriori informazioni:

Centro Educazione Ambientale Municipio Roma V – 0660607681 / 8 Ivana Oliva – ivana.oliva@comune.roma.it Maurizio Catroppa maurizio.catroppa@comune.roma.it