Lungo l’Acquedotto Felice per la Domenica Ecologica di Roma Capitale

A Roma, da piazza Aruleno Celio Sabino (davanti alla chiesa di San Policarpo) domenica 16 febbraio alle ore 9 si muove il trekkincittà promosso da Inforidea e FederTrek con il Comune di Roma in occasione della Domenica Ecologica.

Urban Experience che da tempo collabora con Inforidea sul format trekkincittà, parteciperà con un walkabout sui Paesaggi Umani dell’Acquedotto accogliente.

Lungo l’Acquedotto Felice s’interverrà con un sistema radio, diffuso anche da una serie di piccoli altoparlantini, per ascoltare i “paesaggi umani” di quel luogo.

Il genius loci sarà espresso da podcast con le voci di Don Sardelli e altri protagonisti di quella epopea dei baraccati in un territorio oggi rigenerato, dopo essere stato mezzo secolo fa uno dei luoghi più poveri d’Europa.

Questa azione è connessa al Corso per Guida Esperta dei Trekking Urbani, un percorso professionale riconosciuto in Italia ed in Europa. Un corso che abiliterà, dopo gli esami finali, ad un ruolo ancora inedito, quello di guida esperta di Trekking Urbani, una figura professionale riconosciuta dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) in base alla Legge 4/2013.

Il corso è basato un sistema formativo innovativo e certificato dal MIMIT, articolato in un’attività della durata di circa 5 mesi tra teoria e attività sul campo, con il metodo “learning by doing” per cui si impara attraverso la pratica. Urban Experience in questo contesto interverrà con delle sessioni formative sull’ “apprendimento dappertutto” che trova nel format psicogeografico del walkabout radionomade, un metodo di communuty empowerment che ha fatto scuola.

A fine marzo si conclude il percorso ed è previsto un momento aperto a cui può partecipare chi è interessato alle prossime edizioni del corso.

