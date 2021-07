L’Università Roma Tor Vergata conferisce la Laurea Honoris Causa al prof Corrado Giustozzi

Immaginate uno dei quattro ragazzi protagonisti della serie Big Bang Theory, non più giovanissimo, con lo stesso talento, i medesimi interessi e tanta esperienza in più. Si chiama Corrado Giustozzi e l’Università di Tor Vergata gli conferisce oggi 13 luglio la laurea Honoris Causa in ICT and Internet Engineering. La cerimonia è il primo evento organizzato dall’Ateneo da inizio pandemia e si svolge nella prestigiosa Sala degli Svizzeri, presso il Centro Congressi e Rappresentanza Villa Mondragone. Corrado Giustozzi: informatico, scrittore e giornalista

Ci sembra dunque opportuno, seppur consapevoli dei nostri limiti di spazio e conoscenza, tracciarne qui un ritratto. Il prof. Corrado Giustozzi è un informatico, giornalista e scrittore italiano, divulgatore specializzato nell’ambito della sicurezza informatica, privacy, crittografia e criminalità informatica. Noto con il nickname di Nightgaunt (ispirato alle creature fantastiche immaginate da Howard Phillips Lovecraft), è anche ludologo nei settori dei giochi d’intelligenza, di parole, enigmistici, logici e matematici, di ruolo, di simulazione, al computer.

È perito del tribunale penale di Roma in materia di criminalità informatica. È stato fondatore e direttore della rivista Byte Italia e vice direttore e direttore tecnico della rivista MCmicrocomputer sulle cui pagine ha condotto ininterrottamente per quindici anni la rubrica “Intelligiochi”, punto di incontro di un’intera generazione di appassionati di informatica ludica. Pioniere del gioco elettronico in Internet

Pioniere dell’utilizzo ludico della Rete, ha ideato e organizzato i primi eventi di gioco telematico in Italia, tra cui la prima campagna di gioco di ruolo online (Call of Cthulhu, 1993) e diverse edizioni della Caccia al Tesoro su Internet (Trofeo Le Chat d’Or di MC-link, 1996-1997). Ha contribuito a organizzare il primo torneo italiano di Doom in multiplayer (1994), realizzando anche lo scenario originale sul quale si è disputata la finale, svoltasi a Urbino nell’ambito del Festival Italiano dei Giochi.

Il Prof. Giustozzi ha insegnato “gioco elettronico” nei primi corsi italiani di formazione per operatori ludici (Regione Toscana 1994, 2005). Ha sviluppato software specialistico di ludolinguistica per l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana (incluso nel Vocabolario Italiano Treccani su CD-ROM, ed. 1998). È autore del “Motore anagrammatico del Gaunt”, il primo server Internet di generazione di anagrammi a frase in lingua italiana, accessibile in rete sin dal 1996. Collaboratore nei film di fantascienza

Ha inoltre collaborato come consulente scientifico e tecnico alla traduzione e all’adattamento in italiano dei dialoghi di film di fantascienza quali Johnny Mnemonic (1995), The Net (1995), Guida galattica per autostoppisti (2005), nel quale ha prestato la voce a Gag Halfrunt, Sotto assedio – White House Down (2013), nel quale ha prestato la voce ad una guardia del Campidoglio.

Si potrebbe continuare perché la sua biografia è ben più ampia, ma crediamo d’averne già reso il profilo. Ed ora, sembra quasi voler definirne meglio il disegno, il Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Prof. Orazio Schillaci, conferendogli la Laurea Magistrale “honoris causa” In ICT and Internet Engineering.

Le più vive congratulazioni da Abitare a Roma!