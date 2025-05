“L’Uomominkia” di Valentina Gemelli

Sei mai rimasta incastrata in una conversazione senza via d’uscita con un esemplare di Uomominkia? Hai mai assistito al suo misterioso rituale di accoppiamento fatto di flexate su Instagram, monologhi sul suo rapporto di coppia andato in frantumi, lodi allo stinco di maiale cucinato dalla madre perfetta, ovviamente la sua, citazioni a caso di poeti fuori contesto mentre ti giura amore eterno dopo tre vocali su WhatsApp? Se la risposta è sì, questo è il manuale di dribbling che fa per te.

Con un’approfondita analisi più fanta che scientifica del Minkianbrand, questo libro ti condurrà tra le sottospecie più diffuse di Uomominkia: dal machiavellominkia che, da esperto disagiato, crede di poter manipolare il mondo con aforismi copiati da TikTok all’accattoneminkia, che sogna la bella vita ma coi soldi degli altri.

Senza dimenticare il cavaliereminkia che apre la portiera solo se c’è un pubblico femminile da impressionare e il temibile psycominkia, un maestro del ritorno sul luogo del delitto, che confessa amore eterno a tutte quelle che conosce su Instagram.

Con una dose letale di ironia e realismo, questa rassegna dei casi umani ti aiuterà a riconoscere le creature mitologiche di Minkiolandia, compatirle e, soprattutto, evitarle con agilità.

Una guida essenziale per navigare il mondo contemporaneo senza farsi risucchiare nel vortice dell’inutilità esistenziale targata Uomominkia.

Adatto a chi ha senso dell’umorismo, a chi non è permaloso e a chi ha un disperato bisogno di farsi una risata.

