“L’urtima muta”, poesie in romanesco di Rosangela Zoppi all’Arte nel Portico a Colli Aniene

Venerdì 27 settembre 2024 alle ore 16.00 in viale Franceschini, angolo via Meuccio Ruini presentazione del libro di poesie in dialetto romanesco L’urtima muta di Rosangela Zoppi a cura di Anna Maria Curci e Vincenzo Luciani.

Intermezzi musicali di Riccardo Zanoni (violino).

L’AUTRICE

Rosangela Zoppi è nata a Roma. Laureata in Scienze Politiche all’Università di Padova, ha pubblicato le raccolte poetiche: Mo ch’er primo cartoccio l’ho vòtato (2001), Neve marzarola (2004), Le mie parole per gli altri (1990), Prima che il cuore impietri (2005), Framezzo ar maruame (2005), Na viola ner pensiero (2009), Fiore di stecco (2018). Ha pubblicato tre volumi sulla sua città natale e il suo dialetto, di cui è studiosa ed esperta: Roma, la memoria delle strade (2007), SPQR (Sproloqui, Proverbi, Quisquilie, Ricordi): Roma e il suo popolo (con Claudio Sterpi, 2011) e La lingua di Roma: dialetto, proverbi e modi di dire (2021).

È in corso di stampa, a cura di Arbor Sapientiae, un suo studio approfondito sulle mura e porte di Roma intitolato Pomerium: le mura urbiche della città di Roma dall’epoca arcaica all’unità d’Italia.

IL LIBRO

Mirabile, in questa raccolta che si è aggiudicata il secondo premio al Concorso per una raccolta inedita nei dialetti d’Italia “Città di Ischitella-Pietro Giannone” 2024, è l’equilibrio tra il dire preciso, senza alcuna espressione superflua, in un dialetto romanesco impeccabile, e l’intensità dei sentimenti che l’io poetico prova e trasmette. I versi di Rosangela Zoppi si distinguono per l’originale combinazione di ironia e profondità e presentano una robusta sequenza nei modi della tradizione romana, pittoresca e riflessiva nella denuncia.

Nel pieno della maturità espressiva, Zoppi affronta la terza fase della vita, quella declinante, che è, tuttavia, anche quella delle serene consapevolezze: Roma, ingombrante e popolare, maestosa e barbarica, è la couche accogliente e inospitale in cui si consuma la vita. Con spietatezza l’Autrice descrive l’inevitabile e inarrestabile declino, senza ripetitive insistenze, con un sapiente verso libero e con l’arte di togliere più che aggiungere parole.

Anna Maria Curci, nata a Roma, insegna lingua e letteratura tedesca in un liceo statale della sua città. È nella redazione della rivista “Periferie”, diretta da Vincenzo Luciani e Manuel Cohen; per il sito “Ticonzero” di Pier Luigi Albini ha ideato e cura la rubrica “Il cielo indiviso”. Ha tradotto, tra l’altro, poesie di Lutz Seiler (La domenica pensavo a Dio/Sonntags dachte ich an Gott, 2012), di Hilde Domin (Il coltello che ricorda, 2016) e i romanzi Johanna (D2014) e Pigafetta (2021)di Felicitas Hoppe.

Nel mese di febbraio 2023 è stato pubblicato il volume Georg Trakl, Anima azzurra, vagare oscuro. Antologia delle poesie a cura di Anna Maria Curci, Marco Saya Editore. Ha pubblicato i volumi di poesia Inciampi e marcapiano (LietoColle 2011), Nuove nomenclature e altre poesie (L’arcolaio 2015), Nei giorni per versi (Arcipelago Itaca 2019), Opera incerta (L’arcolaio 2020), Insorte (Il Convivio, 2022), Assolo dell’ortensia (Macabor 2024).

Riccardo Zanoni. Figlio d’arte, diplomato in violino al Conservatorio Morlacchi di Perugia, svolge la sua attività musicale in qualità di strumentista, insegnante, autore di musiche e arrangiatore.

Come strumentista ha suonato sia in orchestre che in ensembles da camera. È stato anche autodidatta al piano, fino ad un livello che gli ha consentito di accompagnare cantanti lirici in serate di musica lirica e classica napoletana, e di esibirsi in serate di pianobar strumentale.

Il suo repertorio spazia tra musica classica, leggera, colonne sonore, musica popolare, tango, musica celtica, musica new age, jazz, swing, blues, soul.

Vincenzo Luciani

