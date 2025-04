L’utilizzo dei fondi della Tav a La Rustica

Ecco il resoconto della riunione svoltasi ieri pomeriggio 15 aprile 2025 presso la parrocchia di Nostra Signora di Czestochowa sul tema: “Utilizzo dei fondi ex Tav a La Rustica“.

Il Cdq e le associazioni ad esso collegate in rete, unitamente ai cittadini che rappresentano, hanno accolto le autorità istituzionali intervenute (Svetlana Celli, Presidente Assemblea Capitolina; Antonio Stampete, Presidente comm. Lavori Pubblici Roma Capitale; Mauro Caliste, Presidente Municipio V; Maura Lostia, assessora municipale Lavori Pubblici ed altri consiglieri del V Municipio) – questo è il resoconto dell’incontro inviatoci da Sergio Vitali – per quanto il CdQ ed ad essi abbiamo ribadito in modo formale la nostra posizioni in merito all’argomento della riunione cioè:

“che i lavori previsti con i fondi di compensazione ex tav per l’adeguamento della viabilità in zona la Rustica , opere suddivise in vari lotti, esaminate le difficoltà riscontrate e gli aumenti dei costi di realizzo , siano attivati limitatamente al lotto che interessa principalmente la viabilità di via Achille Vertunni ( dal punto 0,00 al punto 528,70 altezza via Domenico De Ambrogi, come riportato dal progetto definitivo di Roma Capitale )”.

“Nella documentazione consegnata – prosegue Sergio Vitali – abbiamo allegato le richieste fatte al Sindaco di Roma, la petizione popolare recentemente effettuata avvalorata da una consistente raccolta di firme, che ha contrastato le proposte non congrue fatte dall’amministrazione paventando impedimenti tecnici e giuridici palesemente inesistenti (formalmente contrastati per iscritto) comunque allungando i tempi di realizzazione delle opere ex tav sino alla situazione attuale .

Dopo varie discussioni le istituzioni presenti hanno accettato la nostra ferma richiesta ribadita più volte negli ultimi anni, promettendo di portare a compimento tutte le attività previste entro l’attuale consigliatura grazie anche all’impegno dell’Ing. Stefano Cirielli del Simu Comune di Roma, presente“.

“Ringraziamo – conclude Vitali – le istituzioni di aver finalmente accolto la nostra richiesta che, se pur parziale rispetto al progetto totale ( permangano situazioni critiche su via Laccetti e il famoso prolungamento di via Galatea), rappresenta il massimo obiettivo attualmente ottenibile“.

Abitare A Roma seguirà e riferirà gli aggiornamenti della pratica.